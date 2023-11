Maurizio Lupi a RTL 102.5 sul caso Giambruno: “Non ci sono Giustificazioni. Il problema? L’atteggiamento”

«Credo che per Giorgia Meloni, siano stati giorni intensi. Per un personaggio come la Meloni, la vita privata si intreccia con la vita pubblica, non può che essere così. Dall’altra parte, la sfida che Giorgia Meloni ha, e che tutti noi abbiamo, è dare risposte concrete ai numerosi problemi. Quindi, guardare avanti e lavorare sodo. La Meloni ha ribadito con forza che crede nel suo compito, poi ha fatto delle scelte che ha ritenuto giuste», afferma Maurizio Lupi a Non Stop News.



E su un eventuale ritorno in onda del giornalista, ex compagno della Meloni, Maurizio Lupi dichiara: «Se dovesse tornare in video? Anche io sono un personaggio politico, ed è evidente che esiste una sfera privata, ma essendo un personaggio pubblico, è chiaro che le mie parole hanno un peso maggiore. Dobbiamo sempre avere questa idea, poiché i giovani e le persone ci osservano, e quindi le responsabilità delle nostre azioni sono maggiori. Poi, sceglierà l'azienda, ma non ci sono giustificazioni. Quando si sentono certe cose, non è solo un problema di un audio rubato, ma è un problema di atteggiamento. Io non permetto di giudicare, ma dobbiamo ricordare che oggi più che mai c'è bisogno di attenzione, segni e testimonianza. Ma anche il linguaggio. Le parole non sono solo forma, ma anche sostanza. Si può commettere errori, ma dobbiamo averne consapevolezza».