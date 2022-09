MAURIZIO LUPI (LEADER NOI MODERATI): £La famiglia è il nostro centro, oggi purtroppo spendiamo 11 miliardi in meno per la natalità"

Il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, è stato ospite di Non stop news con Barbara Sala, Giusi Legrenzi e Luigi Santarelli. Al centro dell'intervista i temi caldi della politica in vista del voto del 25 settembre.

E' davvero lei il leader di questo movimento?

"La lista Noi moderati è una proposta politica insieme a tanti, tra cui Giovanni Toti. Mi hanno affidato questa responsabilità.

Dove volete arrivare con Noi moderati?

"Abbiamo un obiettivo politico: dare peso alle cose, in politica serve responsabilità e concretezza. La politica significa mettersi al politica della nostra gente. Ad esempio la tragedia nelle Marche, lì che responsabilità ha la politica? Deve stare vicino a quelle famiglie e aiutarle".

Ci sono due gruppi, centrodestra e centrosinistra. C'è il terzo polo e poi voi: da che parte state?

"Noi siamo con il centrodestra. Abbiamo fatto una scelta, per noi la dignità e lavoro e non l'elemosina di un'assistenza. Il metodo è quello di tradurre i valori nella concretezza. Oggi portiamo un contributo alla coalizione di centrodestra, crediamo che i problemi drammatici siano il caro bollette e il cambiamento climatico. Scuola, educazione e famiglia sono temi fondamentali. La famiglia è il nostro centro, oggi purtroppo spendiamo 11 miliardi in meno per la natalità. Bisogno iniziare ad investire. In Germania, ad esempio, fino al 12esimo mese il genitore che resta a casa per stare con il bambino prende il 67% dello stipendio. In Italia non accade questo".

Questione Russia nella campagna elettorale. Teme ingerenze russe?

"E' grave che una potenza straniera possa entrare nella politica di un Paese dell'Occidente, teniamo alta la guardia. Il centrodestra e Noi Moderati siamo con l'Europa, atlantisti e con l'Occidente. Senza l'Europa non si va da nessuna parte. Avete parlato del terzo polo? Non ho mai visto una forza politica che dice: C'è ingovernabilità e fate governare Draghi".

Cosa prevede per il 25 settembre?

"Tutto quello che viene sopra il 3% sarà l'inizio di un cammino".