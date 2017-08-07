Max Biaggi a RTL 102.5, 'Felice di essere tornato alla mia vita. Ho scoperto il valore delle cose normali'

Max Biaggi a RTL 102.5: 'Felice di essere tornato alla mia vita. Ho scoperto il valore delle cose normali'

Max Biaggi a RTL 102.5: 'Felice di essere tornato alla mia vita. Ho scoperto il valore delle cose normali'

Redazione Web

07 agosto 2017, ore 11:25

Il 10 agosto durante Nonstopnews Max racconterà in esclusiva a RTL 102.5 il ritorno alla vita normale a due mesi dall'incidente

Max Biaggi è intervenuto questa mattina, su Rtl 102.5, nel programma Nonstopnews, riprendendo la sua attività di commentatore del Mondiale Moto Gp, per la radio più ascoltata d'Italia. Per la prima volta, dopo il grave incidente del 9 giugno scorso, sulla pista del Sagittario, vicino Latina, Biaggi è tornato a parlare del Motomondiale e del suo faticoso ritorno alla normalità. "E' bellissimo poter riprendere la mia vita, pur con tutta la prudenza del caso, e tornare a seguire le mie passioni. Fantastico ricominciare a parlare di motociclette, alle 7.50 di un lunedì mattina, qui su Rtl 102.5!" Queste le prime parole del pilota romano, ancora alle prese con i postumi del terribile incidente di due mesi fa. "Ho scoperto il valore delle cose semplici e delle persone normali - ha aggiunto a Rtl 102.5 Biaggi - ed è stato bellissimo sentire l'affetto e la vicinanza di tantissime persone, che nei modi più diversi hanno fatto in modo di farmi arrivare un pensiero e un incoraggiamento." "Adesso, ho ancora più voglia di prima di occuparmi della mia vita, del mio quotidiano, della passione per le moto, da seguire, raccontare e spiegare agli appassionati, qui dai microfoni di Rtl 102.5." A tal proposito, giovedì prossimo, 10 agosto 2017, Max Biaggi concederà un'intervista in esclusiva a Rtl 102.5, nel programma Nonstopnews, condotto da Giusi Legrenzi e Fulvio Giuliani, per raccontarsi a cuore aperto, a due mesi dall'incidente, che ha messo a rischio la sua vita. La paura, l'affetto di centinaia di migliaia di tifosi, l'amore di Bianca Atzei, il ritorno a casa, la fatica della ripresa.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Il Cairo: il Gem supera i 20.000 visitatori al giorno, trasferiti lì tutti i reperti di Tutankhamon

    Il Cairo: il Gem supera i 20.000 visitatori al giorno, trasferiti lì tutti i reperti di Tutankhamon

  • Gigi D’Alessio a RTL 102.5: “Credo che l’amore porti anche molta sofferenza e il disco parla di questo, dei sentimenti che viviamo tutti noi. In primavera parte il tour e sarà veramente bello, faremo tappa anche al Forum di Assago”

    Gigi D’Alessio a RTL 102.5: “Credo che l’amore porti anche molta sofferenza e il disco parla di questo, dei sentimenti che viviamo tutti noi. In primavera parte il tour e sarà veramente bello, faremo tappa anche al Forum di Assago”

  • Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

    Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

  • Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

    Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

  • Sanremo 2026, ecco i nomi dei 30 Big in gara. Il tradizionale annuncio di Carlo Conti

    Sanremo 2026, ecco i nomi dei 30 Big in gara. Il tradizionale annuncio di Carlo Conti

  • Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

    Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

  • Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

    Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

  • Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

    Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

  • Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

    Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

In finale decisivi i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli

ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

Jannik Sinner impeccabile nel match d'esordio, battuto Auger Aliassime. Sconfitta per Musetti

Atp Finals: Jannik Sinner campione per la seconda volta consecutiva. Alcaraz battuto in due set

Atp Finals: Jannik Sinner campione per la seconda volta consecutiva. Alcaraz battuto in due set

Finale splendida all'Inalpi Arena. Sinner si conferma campione a Torino vincendo in poco più di due ore di gioco. 7-6, 7-5 il risultato finale