Max Biaggi a RTL 102.5: 'Felice di essere tornato alla mia vita. Ho scoperto il valore delle cose normali'

Il 10 agosto durante Nonstopnews Max racconterà in esclusiva a RTL 102.5 il ritorno alla vita normale a due mesi dall'incidente

Max Biaggi è intervenuto questa mattina, su Rtl 102.5, nel programma Nonstopnews, riprendendo la sua attività di commentatore del Mondiale Moto Gp, per la radio più ascoltata d'Italia. Per la prima volta, dopo il grave incidente del 9 giugno scorso, sulla pista del Sagittario, vicino Latina, Biaggi è tornato a parlare del Motomondiale e del suo faticoso ritorno alla normalità. "E' bellissimo poter riprendere la mia vita, pur con tutta la prudenza del caso, e tornare a seguire le mie passioni. Fantastico ricominciare a parlare di motociclette, alle 7.50 di un lunedì mattina, qui su Rtl 102.5!" Queste le prime parole del pilota romano, ancora alle prese con i postumi del terribile incidente di due mesi fa. "Ho scoperto il valore delle cose semplici e delle persone normali - ha aggiunto a Rtl 102.5 Biaggi - ed è stato bellissimo sentire l'affetto e la vicinanza di tantissime persone, che nei modi più diversi hanno fatto in modo di farmi arrivare un pensiero e un incoraggiamento." "Adesso, ho ancora più voglia di prima di occuparmi della mia vita, del mio quotidiano, della passione per le moto, da seguire, raccontare e spiegare agli appassionati, qui dai microfoni di Rtl 102.5." A tal proposito, giovedì prossimo, 10 agosto 2017, Max Biaggi concederà un'intervista in esclusiva a Rtl 102.5, nel programma Nonstopnews, condotto da Giusi Legrenzi e Fulvio Giuliani, per raccontarsi a cuore aperto, a due mesi dall'incidente, che ha messo a rischio la sua vita. La paura, l'affetto di centinaia di migliaia di tifosi, l'amore di Bianca Atzei, il ritorno a casa, la fatica della ripresa.

