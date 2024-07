RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women, dal 7 al 14 luglio con partenza da Brescia e arrivo a L’Aquila

RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d’Italia Women 2024. Giunta alla trentacinquesima edizione, la corsa rosa femminile, per la prima volta organizzata da RCS Sport, è uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali delle competizioni ciclistiche femminili e si disputerà dal 7 al 14 luglio, con partenza da Brescia e arrivo a L’Aquila.

RTL 102.5 seguirà il Giro d’Italia Women tappa per tappa, raccontando ogni momento nei suoi programmi e nei notiziari. Valentina Iannicelli e Ludovica Marafini saranno in prima linea, seguendo la gara da vicino e condividendo con gli ascoltatori tutte le fasi salienti della competizione. La manifestazione sarà raccontata anche attraverso i social media, che offriranno aggiornamenti in tempo reale, retroscena esclusivi e contenuti speciali, portando l'entusiasmo del Giro d’Italia Women direttamente nelle case degli ascoltatori.

La partnership è stata presentata in diretta durante la Giornata Internazionale della Donna. In occasione dell’iniziativa “8 marzo: le donne di RTL 102.5 in Maglia Rosa”, la prima radio d’Italia ha trasmesso l'atteso svelamento della Maglia Rosa del Giro d'Italia Women 2024. Le speaker della radio, indossando in onda la nuova maglia, hanno celebrato questo simbolo di forza e determinazione femminile insieme agli ascoltatori.

Oltre alla partnership con il Giro d’Italia, la RomaOstia Half Marathon e il Giro Next Gen, il Gruppo RTL 102.5 e RCS Sports si uniscono anche per il Giro d’Italia Women. Condividendo gli stessi valori legati allo sport e alla parità di genere, la partnership dimostra l'impegno di RTL 102.5 nell'aprire spazi e opportunità per le donne.

RTL 102.5 regala ai suoi ascoltatori 2 pass hospitality per assistere alla partenza e all’arrivo di ogni tappa del Giro d’Italia Women, per giocare e provare a vincere basta andare nella sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play.