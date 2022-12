Medico colpito in testa con un machete fuori dall'ospedale per una lite per un parcheggio, è in terapia intensiva

Un tamponamento, la lite e poi la violenza, nel parcheggio del policlinico San Donato di Milano: un paziente ha aggredito un chirurgo di 76 anni con un machete colpendolo ripetutamente alla testa, a seguito di una lite sfociata nel parcheggio dell’ospedale. Il medico, Giorgio Falcetto, è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, dopo un'operazione di neurochirurgia. Secondo i medici dovrebbe sopravvivere, ma a causa delle lesione al cranio potrebbe riportare lesioni permanenti. L’aggressore, che era riuscito a fuggire, è stato individuato e fermato nel comune di Rozzano dai carabinieri poche ore dopo l'evento: si tratterebbe di un pregiudicato di 62 anni.





Lite per un parcheggio

Secondo le prime informazioni il medico, un chirurgo ultrasessantenne del pronto soccorso del Policlinico San Donato, era uscito per spostare la macchina che aveva lasciato nell'area delle ambulanze. In quel momento ha visto un'auto che stava tamponando la sua. E' iniziato un diverbio fra i due e l'aggressore e' tornato in macchina, ha preso il machete e ha colpito il medico alla testa. L' incidente sarebbe avvenuto proprio nella via di accesso all'ingresso carraio del pronto soccorso dell'ospedale. L'auto del professionista, infatti, medico a contratto che lavora proprio al Pronto soccorso, una piccola Chevrolet bordeaux, presenta una grande ammaccatura sulla fiancata destra. All'interno una cassetta di arance e soprattutto una giacca imbottita, segno che il medico l'aveva probabilmente lasciata un attimo parcheggiata per entrare e poi riuscire quando ha sentito dell'incidente.