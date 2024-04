Medio Oriente, a Riad il mondo guarda al conflitto. "Hamas accetti la proposta di Israele per una tregua"

Da Riad, in Arabia Saudita, dove si tiene il World Economic Forum, il segretario di Stato americano Antony Blinken ribadisce la contrarietà degli Stati Uniti all'annunciata operazione di terra israeliana a Rafah, nel sud di Gaza, dove i raid delle ultime ore hanno ucciso almeno 27 persone. Blinken ha spiegato di non aver ancora visto un piano che permetta di mettere in sicurezza i civili in caso di azioni militari. Ha poi affermato che la principale fonte di instabilità in Medio Oriente è l’Iran, e che l’unica cosa che al momento impedisce una tregua a Gaza è Hamas, perché Israele ha avanzato una proposta generosa nel corso dei negoziati.





LA PROPOSTA PER UN CESSATE IL FUOCO

A spiegarla è stato il Ministro degli esteri britannico David Cameron: sul tavolo ci sarebbero 40 giorni di cessate il fuoco e il rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, tutto in cambio della liberazione degli ostaggi. Una proposta che sarebbe ancora al vaglio di Hamas. I contatti proseguono, con l’Egitto che ha invitato una delegazione israeliana a recarsi al Cairo per i negoziati, a cui dovrebbe partecipare anche Hamas. Intanto diversi Stati europei sarebbero pronti a riconoscere lo stato palestinese entro maggio: lo ha detto il capo della politica estera europea Josep Borrell, a margine di una riunione a Riad, come riporta il





TAJANI, POTREBBE ESSERE PUNTO DI SVOLTA

A Riad è arrivato anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani." ha detto. Il capo della Farnesina condividerà con i ministri arabi ed europei i risultati del G7 di Capri e le ultime valutazioni del tavolo di coordinamento romano di "Food for Gaza", l'iniziativa che il governo italiano ha attivato con la Fao, il Programma Alimentare Mondiale e la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Secondo Tajani