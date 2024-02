Medio Oriente, Israele limita l'accesso alla Spianata delle moschee. Hamas invita alla mobilitazione

Nel periodo del Ramadan l’ingresso degli arabi israeliani al complesso della Spianata delle moschee sarà limitato. Lo ha annunciato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Una decisione che Hamas ha definito una "violazione della libertà di culto", invitando i palestinesi a mobilitarsi e ad essere presenti nella moschea di al - Aqsa, che si trova nel cuore di Gerusalemme. Inizio del Ramadan, il prossimo 10 marzo, che viene indicato da Israele anche come termine per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas, altrimenti Tel Aviv amplierà le operazioni militari a Rafah. A dirlo è stato il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz. Secondo Reuters, che cita fonti militari, Israele prevederebbe di continuare le operazioni su larga scala a Gaza per altre 6-8 settimane. E i raid nel sud della Striscia proseguono. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, nelle ultime 24 ore sono morte 107 persone. Dall'inizio del conflitto, il 7 ottobre, sono così più di 29mila i morti in territorio palestinese.





VIA LIBERA ALLA MISSIONE ASPIDES

Tutto mentre un nuovo attacco degli Houthi è stato registrato ai danni di una nave mercantile, registrata nel Regno Unito e operata dal Libano, al largo delle coste dello Yemen. Poco fa anche un cargo statunitense ha segnalato un attacco missilistico nella stessa area e ha chiesto assistenza militare. Proprio per contrastare gli attacchi alle imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso, poco fa i ministri degli Esteri dell'Unione Europea, riuniti a Bruxelles, hanno dato il via libera formale alla missione navaleAl comando delle forze, l'Italia. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani suparlando di "".