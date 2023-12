Messina Denaro, arrestata la figlia dell'amante. Nel 2022 il boss fu ripreso da telecamere della polizia

È stata arrestata Martina Gentile, figlia della presunta amante di Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede, con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena aggravante. “Ho cresciuto una figlia che non è mia figlia biologica, ma per me è mia figlia”, diceva di lei il boss morto lo scorso settembre. Secondo i magistrati la ragazza avrebbe gestito lo scambio della corrispondenza del capomafia all’epoca della latitanza, con l’aiuto della tramite Lorena Lanceri, finita in manette insieme al marito nei mesi scorsi. Agli atti dell’inchiesta che hanno portato all’arresto di Gentile anche una serie di immagini che ritraevano Messina Denaro mesi prima della sua cattura, avvenuta il 16 gennaio di quest’anno.

DISPOSTA LA CUSTODIA CAUTELARE PER MARTINA GENTILE

Vicinissima al boss di Cosa Nostra, Martina Gentile avrebbe gestito uno scambio di pizzini diretti al padrino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Loredana Lanceri, tra le più strette fiancheggiatrici di Messina Denaro, consegnava a Gentile i messaggi scritti dall’allora latitante per poi farli avere ai destinatari, tra cui anche Laura Bonafede. Lo scambio avveniva, spesso, nello studio dell’architetto ed ex assessore all’Urbanistica del Comune di Campobello di Mazara, anch’esso indagato, in cui le due donne lavoravano. La Procura aveva già chiesto la custodia cautelare nei confronti della ragazza quando lo scorso aprile era finita in manette la madre, ma il gip aveva ritenuto non ci fossero indizi sufficienti: ora per la giovane sono stati disposti i domiciliari e non il carcere, poiché madre di una bimba di tre anni. La stessa bambina sarebbe stata parte della macchina organizzativa: Gentile infatti consegnava i pizzini anche mentre portava la figlia nel passeggino, “strumentalizzata per non destare sospetti” e “rendere meno rischiosi i contatti con il latitante”.