Meteo, arriva il freddo dal nord Europa, possibili nevicate anche a bassa quota

Dopo le miti temperature registrate in queste ultime 24 ore, da domani sarà veramente il caso di tirare fuori l’abbigliamento invernale perché cambierà drasticamente la circolazione generale sul nostro Paese dove, sono in arrivo venti gelidi pronti a trasformare i prossimi giorni in giornate da pieno inverno e con anche il rischio di nevicate a bassa quota. Neve a Cuneo, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Varese, Bergamo, a tratti Brescia e Monza. Difficile al momento stimare degli accumuli ma non dovrebbero essere particolarmente importanti per i settori di pianura, al più qualche centimetro, mentre sicuramente risulteranno più abbondanti per i rilievi alpini e prealpini. Temperature vicine allo zero sono già state registrate in molte aree interne del Centro-nord. Il freddo si farà sentire anche durante il giorno a causa dei gelidi venti settentrionali europei. Sulla costa adriatica e al sud, Invece, i cieli saranno più coperti da nubi. Qui potrebbero esserci improvvisi rovesci. con l’arrivo anche di qualche nevicata in pianura. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.