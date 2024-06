Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: la lite furibonda nel ristorante di Roma

Sarebbe una storia banale anche per un film di serie B quella di una separazione, liti tra ex coniugi, coinvolgimento di minori, disturbo della quiete pubblica e il personal trainer come nuovo compagno di lei, se come protagonista non ci fosse la ex coppia d’oro del cinema italiano Virzì - Ramazzotti.





LA CALMA APPARENTE

Serata con temperature piacevoli, in un ristorante all’Aventino, evocativo colle romano, ma anche quartiere elegante della capitale, dove la bella attrice e regista Micaela Ramazzotti (45 anni) si trova a cena con il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto e il figlio di 11 anni avuto con Paolo Virzì (60). Ad un tratto, in maniera probabilmente inaspettata, in quel ristorante che la coppia frequentava soventemente anche quando era insieme, si palesa l’ex coniuge -il regista con il quale l’attrice ha avuto una relazione durata 16 anni e 2 figli- con l'altro figlio 14enne e la figlia maggiore che ha avuto dal precedente matrimonio. La cronaca racconta di male parole e piatti che hanno iniziato a vorticare per la sala. Gli ospiti del ristorante, increduli testimoni, hanno assistito a una scena da film, con tanto di mancamento finale di una cliente.





LA LITE FURIBONDA

Gli involontari osservatori del siparietto raccontano di battute e occhiatacce fino a un secondo prima che la Ramazzotti non passasse alle vie di fatto e lanciasse il piatto a mo’ di freesbee verso l’ex marito, pronto a schivare il colpo. Poi un bicchiere e, probabilmente, anche le posate (ma di questo dettaglio non abbiamo evidenza). Non è chiaro quale ruolo abbia avuto il compagno di lei, forse l’ha solo allenata al lancio del disco. Minacce e accuse volavano tra le stoviglie sospese, i titolari del locale, che conoscono bene la coppia, hanno provato ad intervenire, ma hanno subito capito che la situazione era ormai fuori controllo. Esasperati, alcuni astanti, preoccupati per la propria incolumità, più che per quella dei litiganti, decidono di chiamare i carabinieri. È arrivata anche l’ambulanza per la signora che non ha retto allo spavento…

La sceneggiatura del prossimo film dei due registi potrebbe intitolarsi ‘L’ultima cosa brutta’. Menomale che la prima (cosa) era bella!!