Migliori università al mondo del 2025: Oxford si conferma in testa, Bologna prima delle italiane Photo Credit: agenziafotogramma.it

Nella top 200 del THE World University Rankings ci sono anche la Normale di Pisa e La Sapienza di Roma

Tra le prime 200 università nel mondo sono soltanto tre quelle italiane. A stabilirlo è l'annuale Times Higher Education (THE) World University Rankings. L'Europa perde terreno, avanzano gli atenei asiatici Le università europee perdono terreno rispetto a quelle asiatiche. Nel 2019 gli atenei del Vecchio Continente erano 99 nelle prime 200 classificate. A distanza di cinque anni, il numero è calato a 91. A farne le spese soprattutto Olanda, Francia (peggiore risultato di sempre) e Svizzera. Il ranking del Times Higher Education comprende poco meno di 2.100 Università di 115 Paesi diversi. L'ordine è legato ad alcuni indicatori di perfomance, nell'ambito dell'insegnamento, della ricerca, della capacità di trasferire conoscenze e dell'internazionalizzazione. Le università italiane Secondo il Times Higher Education, l'Italia "è uno dei punti di luce» a livello di istruzione terziaria". Nonostante ciò, soltanto 8 atenei su 55 hanno migliorato la loro posizione in classifica, mentre 15 l’hanno peggiorata. Va però osservato che con i suoi 55 istituti, il nostro è il secondo Paese europeo più presente in classifica dopo il Regno Unito, che ne porta addirittura 107. Soltanto tre le Università presenti nella top 200. La migliore, al 146° posto, è l’università di Bologna, che avanza di 9 posizioni rispetto a un anno fa. In crescita anche la Scuola Normale Superiore di Pisa, che guadagna 14 posti e sale al 154°. In calo la Sapienza di Roma, che dal 181° passa al 185°. Per trovare il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l'Università di Padova e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano bisogna spostarsi tra la posizione 200 e 250. Detto della crescita asiatica (dal 2021, nella top 200 sono entrati 211 nuovi atenei, di cui il 60% è asiatico), in vetta si conferma, per il nono anno consecutivo, Oxford. Di seguito ecco la top 10 completa. Times Higher Education - World University Rankings: la top 10 1 University of Oxford

2 Massachusetts Institute of Technology

3 Harvard University

4 Princeton University

5 University of Cambridge

6 Stanford University

7 California Institute of Technology

8 University of California, Berkeley

9 Imperial College London

10 Yale University

Argomenti

Normale di Pisa Sapienza di Roma università Università di Bologna

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti