E' morto il Papa, Bergoglio aveva 88 anni Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il decesso questa mattina alle 7.35 presso la Casa Santa Marta, in Vaticano. Soltanto ieri aveva incontrato i fedeli in Piazza San Pietro durante le celebrazioni pasquali

Papa Francesco è morto. Il decesso è avvenuto questa mattina alle 7.35 presso la Casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano. Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni. Le sue condizioni di salute erano molto precarie, ma dopo il lungo ricovero presso il Policlinico Gemelli per una polmonite, sembravano in miglioramento. Il Pontefice aveva superato la fase più difficile. Era uscito dall'ospedale. Sia pur con cautela aveva ripreso le sue attività, aveva salutato i fedeli e ieri dopo la benedizione Urbi et Orbi era anche sceso tra i fedeli, attraversando Piazza san Pietro a bordo della Papamobile. Poi questa mattina all'alba un improvviso peggioramento e il decesso.

Argomenti

Bergoglio morto papa Vaticano

