Migliori università del mondo 2025, ecco quali sono le italiane presenti in classifica

La notizia più bella è che per il quinto anno consecutivo la Sapienza di Roma si conferma (con il punteggio di 99.1) prima università al mondo negli Studi classici e di storia antica.

Si tratta di una materia nella quale brilliamo grazie anche all’ottava posizione della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che perde però tre piazze rispetto al 2024.

A certificarlo è il QS World University Rankings 2025 che segmenta gli atenei in base alle discipline.

QS World University Rankings 2025: l'Italia sorride a metà

Il quadro che emerge per il nostro Paese è soddisfacente solo a metà.

Da una parte, infatti, l’Italia resta seconda in Europa per numero di presenze dopo la Germania (e settima al mondo), ma dall'altra più di un posizionamento su tre (il 37%) ha subito un peggioramento rispetto all’anno scorso.

Ben Sowter, vicepresidente senior di Qs, commenta così la situazione italiana:

L'Italia contribuisce in modo significativo al progresso accademico e della ricerca e la classifica sottolinea la sua competitività a livello regionale e globale.

Inoltre, il Paese continua a dimostrare eccellenza accademica in diverse aree, con

alcune università di spicco che godono di un riconoscimento globale".

Dicevamo delle performance in calo per l'Italia.

Qualche esempio: il 40% dei posti italiani in classifica è rimasto stabile (contro il 45% lo scorso anno) il 12% ha registrato un miglioramento (contro il 19%) mentre il 37% ha subito un calo (contro il 24%) con una flessione complessiva del 25% rispetto all'anno scorso (contro il -5% dell'anno passato).

Le altre migliori università italiane nel mondo

Oltre alle già citate Sapienza di Roma e Normale di Pisa per studi classici e storia antica, ecco le altre migliori università italiane al mondo: il Politecnico di Milano in arte e design e in architettura-ambiente costruito; la Bocconi per il Marketing e gli studi di economia e gestione; l'Università Iuav di Venezia in Storia dell'Arte.

Infine, l'Università Federico II di Napoli eccelle in odontoiatria.

Università: oltre l'Italia, il primato mondiale va a Harvard

L'Università di Harvard, essendosi aggiudicata il primo posto in 19 discipline, è la più performante al mondo.

Segue il Mit Massachusetts Institute of Technology, che primeggia in 12 discipline.

I risultati vedono le università statunitensi in testa in 32 discipline, quasi il doppio del concorrente internazionale più vicino, il Regno Unito, con 18 discipline.

A livello globale, Singapore si distingue per essere al terzo posto, dopo Regno Unito e Stati Uniti, per numero di piazzamenti nella top ten, con 33 voci.