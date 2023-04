Milano, bimbo di 5 anni in bici colpisce anziana che cade e muore, indagato il padre

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il fatto è accaduto a Milano lo scorso marzo. Un bambino si trovava in un giardino pubblico in compagnia di suo padre e stava imparando ad andare in bicicletta senza l’ausilio delle rotelle. Una situazione tendenzialmente innocente che quasi ogni figlio ha vissuto in vita sua in compagnia di uno dei genitori ma che, questa volta, è terminata in tragedia. Secondo quanto raccontato dal padre del piccolo, mentre il figlio stava imparando a pedalare avrebbe incrociato più volte la signora in compagnia di una sua amica, perdendo poi il controllo della bicicletta e finendo la corsa contro le due donne. L’anziana di 87 anni ha quindi perso l’equilibrio cercando di aggrapparsi al suo bastone, non riuscendoci e cadendo per terra, battendo la testa.





I soccorsi e la morte

Dopo la caduta è stato il padre del bambino a precipitarsi immediatamente in aiuto della signora, verificando che non ci fossero state conseguenze serie. La donna parlava ed era cosciente, tanto da spingere l’uomo ad insistere perché venisse chiamata un’ambulanza. La situazione è poi precipitata, con la perdita di conoscenza della donna e la morte in ospedale.