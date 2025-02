“Mille vote ancora” di Rocco Hunt al Festival di Sanremo 2025: il significato del testo

Dopo la vittoria nel 2014 con il brano “Nu juorno buono”, Rocco Hunt torna per la terza volta all’Ariston in occasione della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo e presenta il singolo “Mille vote ancora” dove “vote” ha il significato di “volte” in dialetto napoletano. Si tratta di un pezzo che mescola lo stile urban con la melodia, intrecciando italiano e napoletano, con parole di assenza e denuncia sociale. Il sound richiama il rap mediterraneo, evocando il senso di vuoto di chi è dovuto partire, lasciandosi alle spalle una terra complicata, piena di problemi e contrasti, ma che resta casa, il posto a cui si vuole tornare ancora e ancora, o meglio “mille volte ancora”. Rocco Hunt concentra in questo brano il legame con la sua terra e la sua città natale, Salerno, le difficoltà della sua infanzia, ma anche la sua voglia di riscatto. “Mille vote ancora” vuole anche raggiungere le generazioni più giovani, con l’obiettivo di trasmettere la speranza, il coraggio e la fiducia in sé stessi per affrontare tutte le sfide della vita, senza dimenticare le proprie origini.





Il testo di “Mille vote ancora”

Il testo di “Mille vote ancora” è un mix tra l’italiano e il napoletano, così come mostrano alcuni versi pubblicati direttamente da Rocco Hunt, tramite un post su Instagram. Le immagini postate mostrano un muro bianco con alcuni pezzi della canzone in nero e con alcuni disegni:

Non è stata domenica mai più

Da quando sono andato via da casa mia,

Rimpiango anche le cose che odiavo

Le stesse che mi hanno fatto andare via

…

Lo stato è assente come noi in mezzo a quei banchi

…

‘O cafè dint’‘e canzone

…

Siamo anime buone in mondo cattivo

Come descrizione del post, ulteriori versi del singolo che presenterà a Sanremo 2025:

E mo' riportami dove

Overamente songo je

'o cafè dinto 'e canzone

Viento 'e mare che sbatte pe dinto 'e feneste

Me sceta 'e po' se ne va

Me vonno fottere l'anema

Ma je 'ccu poco sto buono

Doje prete pe fa' 'na porta

Turnasse criaturo pe' correre

Mille vote ancora e ridere

Mille vote ancora e chiagnere

Mille vote ancora