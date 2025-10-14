Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

Morgan è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e Cecilia Songini, per presentare “Verrà l’estate”, il suo nuovo EP, realizzato insieme a Pasquale Panella e rilasciato il 26 settembre. Per la prima volta, all’età di 75 anni, l’autore del Battisti geniale decide di esporre il suo nome in copertina, non tra parentesi nei credits dell’album, da dietro le quinte, ma mettendolo in scena, da coprotagonista, accanto a quello del complicato musicista. Si tratta del secondo capitolo della collaborazione artistica tra Morgan e Pasquale Panella, dopo “Si, certo l’amore”. La formula è la stessa: la canzone-singolo “Verrà l’estate”, e un ‘lato B’, “Parrucchieri del verso", un E.P. di 9 tracce in forma di suite costruita intorno ai due temi portanti (verrà l’estate/parrucchieri del verso) in cui si possono ascoltare le parti orchestrali separate, varie versioni alternative dei pezzi, ed una esecuzione particolare piano e voce dal vivo del classico di Bruno Martino “Odio l’estate”. Questa modalità editoriale è quella con cui Morgan ha sempre concepito le uscite dei singoli, sin dai tempi dei Bluvertigo quando ad ogni album corrispondevano tre singoli che venivano chiamati “mini-cd” ed erano dei veri e propri mini album. Oggi, che l’ambiente di distribuzione è digitale e il supporto non è più fisico, ci sono meno limitazioni tecniche e il singolo si può espandere, fino a rappresentare un episodio organico a sé, come nel caso di “Verrà l’estate” di Morgan Panella. Ai microfoni di RTL 102.5, Morgan ha raccontato: «Nel mio EP ci sono le versioni sinfoniche. Io ho una grande passione per le musiche sinfoniche, ma soprattutto per le orchestrazioni romantiche, mi piacciono molto. Sentire le orchestre sulla musica cantata, in modo pop, per me fa un effetto meraviglioso. Negli anni 60 si faceva così: Paoli e Tenco scrivevano dei pezzi e gli arrangiamenti venivano fatti da Ennio Morricone. Quindi io ho fatto una canzone anni ’60, un po’ così: ho immaginato una canzone scritta in quegli anni, anche se io non ero ancora nato». «Il lato B è “Parrucchieri del verso”. Il testo di questo brano è arrivato da Pasquale Panella. All’inizio devo dire che non l’ho capito, poi l’ho cantato ed è stato un vero piacere cantare queste parole. Lui scrive delle parole belle da cantare, ma non lo sai finché non le canti veramente. Il titolo l’ho dato io, perché lui non da i titoli. I mix sono delle questioni di bilanciamento ed equilibri sottili. Tenere la musica alta rispetto alla voce è una tendenza anglosassone, ma non è stata fatta come scelta estrema. Mi piaceva lo potenza orchestrale e ho privilegiato quella» ha aggiunto Morgan nel corso di “Password”.

I LIVE IN PIAZZA

«Quest’estate mi sono esibito in diverse piazze d’Italia. La musica bella piace alla gente normale, non bisogna essere per forza degli esperti per ascoltare delle musiche meravigliose, come Ravel e Beethoven. Certe volte hanno una grande potenza, altro che il rock. Ed è bello anche spiegare un pezzo prima di ascoltarlo. Dopo la spiegazione stanno tutti attenti, dagli anziani ai bambini. È bellissimo andare in piazza: innanzitutto bisogna essere umili prima di tutto. Quelli che non vogliono esibirsi in piazza hanno paura perché è difficilissimo. Io sono un uomo di spettacolo e non ho mai fatto un flop sul palco, perché a me interessa dare qualcosa alla gente che sta guardando. A me piace fare spettacolo, voglio intrattenere, voglio che la gente si diverta e far provare emozioni. Sono sempre coinvolti tutti nei miei live» ha spiegato Morgan in diretta su RTL 102.5, in merito alle sue esibizioni in piazza e al suo modo di fare spettacolo.



