Morta suicida l'attrice Emmanuelle Debever: fu una delle prima ad accusare Gérard Depardieu di molestie sessuali

Si è tolta la vita gettandosi nella Senna: l’attrice Emmanuelle Debever è morta il 7 dicembre. Aveva 60 anni. Fu una delle prime a denunciare pubblicamente Gérard Depardieu: nel 2019, con un post su Facebook, Debever raccontò le molestie sessuali subite sul set del film Danton, in cui recitò al fianco di Depardieu nel 1982.

FU UNA DELLE PRIME ATTRICI A DENUNCIARE PUBBLICAMENTE GÉRARD DEPARDIEU

A riportare la notizia del suicidio sono stati i media francesi: l’attrice si è tolta la vita nel giorno in cui la tv France 2 stava trasmettendo il programma "Complément d'enquête", inchiesta su casi di presunte violenze sessuali commesse da Depardieu. Nel 2019 rivelò sui social: “Il mostro sacro si era abbandonato a molte cose durante le riprese... Approfittando dell'intimità all'interno di una carrozza. Facendo scivolare la sua grossa zampa sotto le mie sottovesti, presumibilmente per avere una migliore sensazione di me...". All’epoca la notizia non destò particolare scalpore: furono infatti poche le attrici che allora si espressero a sostegno di Charlotte Arnould, che nell’estate del 2018 fu la prima donna a denunciare Depardieu per violenze sessuali. Il caso di Arnould è attualmente in fase di discussione in tribunale: l’attore francese ha negato tutte le accuse.