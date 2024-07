Venezia 81, con George Clooney e Brad Pitt tornano le star al Lido. Joker 2 tra i 21 film in concorso

Tutto come da pronostici. Hollywood torna a ruggire nella Venezia del 2024, con grandi nomi e tante conferme. Si è conclusa poco fa la conferenza stampa di presentazione della 81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia dove il direttore artistico Alberto Barbera ha snocciolato i titoli che andranno ad impreziosire il Lido dal 28 Agosto al 7 settembre. Tim Burton aprirà la kermesse con Beetlejuice Beetlejuice mentre Pupi Avati avrà il compito di chiudere in bellezza con L’orto Americano.





HOLLYWOOD E ITALIA A VENEZIA 81

Innanzitutto Joker 2 c’è. Le varie indiscrezioni lo davano per certo nei giorni scorsi, ma trovarlo direttamente nel concorso tra i 21 film che corrono per il Leone è un pò più sorprendente. La prima pellicola del 2019 si era già aggiudicata il premio più prestigioso e erano in molti a pensare che questa volta avrebbe giocato in difesa andando nella sezione fuori concorso. E invece, l’eterno direttore Alberto Barbera ha pensato di inserirlo nella competizione ufficiale.

Tra le star che tornano al Lido dopo il digiuno dello scorso anno dovuto agli scioperi di Hollywood, troviamo Brad Pitt e George Clooney nel film del regista di Spider Man Jon Watts. Ma non solo. Alla Mostra sarà presente Angelina Jolie nella pellicola di Pablo Larrain che vede nel cast anche Pierfrancesco Favino che, a Venezia, è un veterano. Nel concorso sono presenti anche ben quattro titoli italiani: Gianni Amelio con Campo di Battaglia, Maura Delpero e il suo Vermiglio, Iddu della accoppiata formata da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo e Elio Germano nel cast e infine Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt. Luca Guadagnino invece, torna in concorso al Lido dopo il successo di Bones and All del 2022 con Queen un film americano di oltre tre ore girato interamente a Cinecittà.