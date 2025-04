Beatles, Sam Mendes annuncia l’uscita dei film sulla band per il 2028

Qualche tempo fa era stato rivelato che in Sony c’era la volontà di creare una serie di quattro film, interconnessi tra loro, incentrati sui quattro componenti dei Beatles.

Un progetto ambizioso, soprattutto perchè racconterebbe la storia della band più importante del novecento. Ieri sera, il regista Sam Mendes, si è presentato verso la fine della presentazione di Sony al CinemaCon per rivelare dettagli e novità.

COSA SAPPIAMO SUI FILM DEI BEATLES

Tutti e quattro usciranno nell'aprile 2028. Mendes ha anche confermato il cast, che tutti conosciamo: George Harrison è Joseph Quinn, Paul Mescal è Paul McCartney, Barry Keoghan è Ringo Starr e Harris Dickinson è John Lennon.

Il regista non ha voluto confermare in quale ordine i film sarebbero stati distribuiti, ma ha lasciato intendere che tra loro ci saranno collegamenti e rimandi come se si trattasse di una grande serie per il grande schermo. Mendes ha affermato che i Beatles "hanno ridefinito la cultura” definendoli forse "la band più significativa di tutti i tempi".

"Cercavo di fare un film da anni, ma alla fine ho rinunciato" perché sentivo che "la storia era troppo grande per un film" ma allo stesso tempo una serie TV non sembrava del tutto giusta. "Doveva esserci un modo per raccontare la storia epica per una nuova generazione... Posso assicurare che c'è ancora molto da esplorare e penso che abbiamo trovato un modo per farlo".

Gli attori hanno poi citato "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band", dicendo: "È meraviglioso essere qui, è sicuramente emozionante, siete un pubblico così adorabile, vorremmo portarvi a casa con noi".





La sinossi ufficiale di The Beatles — A Four-Film Cinematic Event è: "Ogni uomo ha la sua storia, ma insieme sono leggendari". Mendes, Pippa Harris e Julie Pastor di Neal Street produrranno insieme ad Alexandra Derbyshire in associazione con Apple Corps per Sony Pictures.