007, quale sarà il futuro di James Bond? Amazon rompe il silenzio

Chi sarà il prossimo attore a interpretare 007? È una domanda che continua a non avere una risposta e da ormai anni i fan si chiedono quale sarà il futuro di questa iconica saga? Ieri sera, durante il CinemaCon di Las Vegas (la convention annuale dei proprietari di sale cinematografiche), Amazon MGM, nuovo proprietario del brand, ha lanciato alcune dichiarazioni in merito alle idee e alla linea editoriale sui nuovi film di James Bond

007 SUL GRANDE SCHERMO

"Ci impegniamo a onorare l'eredità di questo personaggio iconico, offrendo al contempo un nuovo capitolo fresco ed esotico al pubblico di tutto il mondo insieme ad Amy [Pascal] e David [Heyman]", hanno affermato ieri sera sul palco del Caesars Palace i dirigenti di Amazon. "Sono entrambi a Londra per iniziare e non hanno potuto essere qui stasera, ma volevamo ringraziarli per ciò che faranno". Inoltre è stato precisato che il prossimo progetto legato al brand avrà una distribuzione anche sul grande schermo.

DALL’ACQUISIZIONE ALLA FUGA DEI BROCCOLI

All'inizio di quest'anno, i produttori di lunga data Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno preso la scioccante decisione di ritirarsi dal franchise di James Bond e cedere il controllo creativo ad Amazon MGM. La scorsa settimana, Pascal e Heyman sono stati scelti per produrre il prossimo capitolo di Bond. Con l'acquisto di MGM da parte di Amazon per 8,5 miliardi di dollari nel 2021, lo streamer ha acquisito i diritti per distribuire tutti i film di James Bond, ma possedeva solo il 50% del franchise ed è stato relegato a essere un partner passivo in termini di scelte artistiche. Dal quinto e ultimo turno di Daniel Craig come Bond in "No Time to Die" del 2021, ci sono state infinite speculazioni della stampa sui prossimi passi. Ma ciò probabilmente cambierà presto, dati i nuovi incarichi Sono stati nominati dal capo del settore cinematografico di Amazon MGM Courtenay Valenti, che ora risponde alla presidenza di Mike Hopkins dopo l'uscita di Jennifer Salke dal ruolo di capo dello studio.





"James Bond è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema", hanno affermato Pascal e Heyman in una dichiarazione sulla loro assunzione. "Siamo onorati di seguire le orme di Barbara Broccoli e Michael Wilson che hanno realizzato così tanti film straordinari e onorati ed emozionati di mantenere vivo lo spirito di Bond mentre si imbarca nella sua prossima avventura".