La morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, si è trattato di una tragica vicenda di cause naturali

Il dramma che ha colpito Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa si è finalmente chiarito, con le indagini condotte dagli investigatori del New Mexico che hanno rivelato le cause naturali della loro morte. La coppia, sposata da 34 anni, ha tragicamente chiuso la propria storia terrena con una successione di eventi che ha sconvolto i fan e lasciato il mondo dello spettacolo in lutto.





La moglie

Betsy Arakawa, 65 anni, è deceduta il 19 febbraio a causa di una rara e spesso fatale malattia respiratoria trasmessa dai roditori, nota come sindrome polmonare da Hantavirus. La malattia, che si trasmette attraverso gli escrementi di topi infetti, ha un decorso devastante se non trattata tempestivamente. I sintomi iniziali sono simili a quelli dell'influenza, ma dopo pochi giorni si sviluppano gravi difficoltà respiratorie a causa dell'accumulo di liquido nei polmoni, condizione che può portare alla morte se non viene affrontata con le giuste contromisure mediche. Il giorno del suo decesso, Betsy è stata trovata priva di vita in uno dei bagni della loro abitazione, crollata improvvisamente senza che fosse possibile intervenire. Il medico legale del New Mexico, Heather Jarrell, ha spiegato che la sua morte è stata dovuta alla complicazione della sindrome da Hantavirus, una malattia che, purtroppo, è spesso letale per chi la contrae.





Gene Hackman

A soli sette giorni di distanza, il 26 febbraio, anche Gene Hackman, 95 anni, è stato trovato senza vita nella loro casa. Il celebre attore, noto per i suoi ruoli in film iconici come "Gli Spietati" e "Mississippi Burning", soffriva da tempo di Alzheimer in stadio avanzato. Secondo gli investigatori, la malattia neurodegenerativa potrebbe aver giocato un ruolo nel suo decesso, facendo sì che Hackman non fosse consapevole della morte della moglie, accaduta una settimana prima. Il suo corpo è stato ritrovato dal personale della casa, a seguito dell’inattività del pacemaker che aveva portato alla scoperta della sua morte.





La ricostruzione

Le ultime ore di vita di Betsy Arakawa sono state ricostruite dai detective. Il 9 febbraio, la donna aveva fatto visita a un veterinario per recuperare uno dei cani della coppia, Zina, che aveva subito un piccolo intervento. Due giorni dopo, Betsy aveva effettuato alcune commissioni, incluso un passaggio in farmacia, prima di tornare a casa nel tardo pomeriggio. Da quel momento, però, le comunicazioni con l’esterno si erano interrotte. Quando la sua morte è stata scoperta, la sua posta elettronica risultava non letta e senza risposta, mentre il suo compagno di vita, Hackman, viveva ormai in uno stato di crescente disorientamento.





L'autopsia

L’autopsia sul corpo dell’attore ha confermato gravi problemi cardiaci e un precedente infarto, elementi che spiegano in parte le cause del suo decesso. Non sono emerse altre cause esterne di morte e nessun elemento ha indicato il coinvolgimento di sostanze nocive nella morte di Betsy Arakawa. Accanto al suo corpo sono stati trovati farmaci per la tiroide, che non hanno avuto alcuna connessione con la tragedia che ha colpito la donna.