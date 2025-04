David Fincher dirigerà il sequel di “C’era una volta a… Hollywood” scritto da Quentin Tarantino

Il grande ritorno di Quentin Tarantino non sarà in cabina di regia ma nel ruolo che lo lanciò all’inizio della sua carriera, ossia in qualità di sceneggiatore. Secondo quanto riportato da Variety, David Fincher sarà alla regia del sequel di “C’era una volta a… Hollywood”, e lo script della pellicola che al momento è ancora senza un titolo ufficiale è stato scritto proprio da Tarantino.

UN SEQUEL NATO DALL'IDEA DI “THE MOVIE CRITIC”

Al momento non si conoscono dettagli precisi sul progetto che sarà prodotto da Netflix, piattaforma con cui Fincher ha un contratto esclusivo. Non è chiaro se il film avrà anche una vasta finestra distributiva nelle sale cinematografiche o se uscirà direttamente in streaming. Di certo, il solo fatto che sia coinvolto nella pellicola anche Tarantino, fa ben sperare che possa avere anche un passaggio sul grande schermo. A vestire nuovamente i panni di Cliff Booth, lo stuntman dal passato ambiguo e potenziale uxoricida, sarà Brad Pitt, che per questo ruolo aveva conquistato l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020.

Il nuovo film sembrerebbe nascere dalle ceneri di “The Movie Critic”, il progetto che Tarantino aveva concepito come suo decimo e ultimo lavoro da regista e che un anno fa aveva abbandonato. La sceneggiatura era già pronta, con Brad Pitt confermato nel ruolo principale: un critico cinematografico degli anni ’70, autore di recensioni per una rivista a luci rosse. Si diceva che il personaggio potesse essere una versione alternativa di Cliff Booth, il cui amore per il cinema emerge nel romanzo tratto da C’era una volta a… Hollywood. Dopo la cancellazione di quel film, le idee sembrano aver trovato nuova vita in questo sequel.

DUE VISIONI CHE SI FONDONO

Non capita spesso che un autore come Fincher prenda le redini di un universo narrativo creato da nome come Tarantino. Sicuramente tutto questo darà vita ad un connubio unico di due visioni registiche diverse e inedite. Inoltre, il progetto segna un cambiamento di rotta rispetto al film originale, distribuito nelle sale da Sony Pictures, poiché ora approda su Netflix. Questo passaggio è reso possibile da un accordo stipulato da Tarantino, che gli ha permesso di ottenere nuovamente i diritti d’autore di “C’era una volta a… Hollywood” dopo un determinato periodo.

Per Brad Pitt, questo progetto rappresenta un ritorno al fianco di David Fincher, con cui ha già collaborato in alcune delle pellicole più celebri della sua carriera: dal disturbante Se7en al provocatorio Fight Club, fino al pluripremiato Il curioso caso di Benjamin Button. Meno probabile, invece, appare il ritorno di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, che nel film originale interpretavano rispettivamente Rick Dalton e Sharon Tate.





Mentre il destino del prossimo film di Tarantino rimane incerto, il sequel di C’era una volta a… Hollywood si preannuncia come un evento unico, capace di unire due maestri del cinema contemporaneo. Non sappiamo quando e come uscirà ma sicuramente fin da ora sappiamo che sarà un evento che entrerà negli annali della settima arte.