Box Office, Inside Out 2: è boom in Italia e nel mondo. É già il miglior incasso del 2024

Da noi è arrivato mercoledì, ma la situazione delle anteprime del martedì aveva già fatto capire che Inside Out 2 sarebbe stato fuori scala e che avrebbe fatto i botti. Il cartoon della Pixar nel fine settimana ha raccolto 12.792.412 euro, che diventano 15.801.946 euro se consideriamo i primi cinque giorni e un totale complessivo di 16.774.526 euro se aggiungiamo anche il dato delle anteprime. Un dato incredibile che lo porta a diventare il sesto miglior esordio nel nostro paese. Prima di lui solo Zalone con Quo Vado (38 milioni), Tolo Tolo (34 milioni), Sole a Catinelle (21,8 milioni), Che bella giornata (20 milioni) e il titolo della Marvel Avengers: Endgame (18,7 milioni). Inutile dire che siamo di fronte al miglior primo weekend degli ultimi quattro anni, dai tempi di Tolo Tolo (film che peraltro era uscito il primo gennaio, quindi durante le feste). E ovviamente, miglior dato di sempre per un prodotto di animazione. Fin dove può arrivare a questo punto Inside Out 2? Non sembra difficile prevedere che possa arrivare in scioltezza ai 40 milioni complessivi, o giù di lì. Ora bisognerà capire come si comporterà negli infrasettimanali e come reggerà nei prossimi giorni. Ma ci aspettiamo grandi cose.

Un vero e proprio acquazzone dopo mesi di siccità. Inside Out 2 si sta rivelando una manna dal cielo per i botteghini di tutto il mondo che, negli ultimi mesi, hanno sofferto parecchio il calo degli incassi e che ora, grazie alla Disney/Pixar, stanno tornando a respirare. Il sequel del film del 2015 sta letteralmente esplodendo in ogni territorio: in USA ha registrato un secondo weekend da record, ottenendo il miglior risultato in assoluto per un film d’animazione, e in Italia segna il secondo miglior risultato degli ultimi quattro anni. Vediamo nel dettaglio i dati.

INSIDE OUT 2, ANCORA RECORD IN USA

Veniamo ora all’America dove il film d’animazione è già al suo secondo fine settimana di sfruttamento. Qui sette giorni fa aveva aperto con la cifra gigantesca di 155 milioni e dopo una settimana semplicemente perfetta dove ha anche infranto numerosi record, Inside Out 2 è esploso nuovamente raccogliendo in tre giorni altri 100 milioni con un calo di solo il 35%. È il settimo miglior secondo weekend della storia, e il migliore di sempre per un film d’animazione. Super Mario Bros lo scorso anno al secondo fine settimana incassava 92 milioni di dollari, Frozen 2 nel 2019 arrivava a 86 milioni, mentre Gli incredibili 2 nel 2018 ne otteneva 80. Le soddisfazioni sono tante: in otto giorni ha già superato i 355 milioni di dollari in Nord America (dove è già il maggiore incasso dell’anno, battendo Dune: Parte Due) e i 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Il traguardo del miliardo di dollari è molto vicino: sarà il primo film dell’anno a tagliarlo.





GLI INCASSI DEGLI ALTRI PAESI

Ma non solo Italia e Nord America. Inside Out 2 sta performando benissimo anche in altri territori. C’è il Messico dove il cartoon ha incassato fino ad ora quasi 64 milioni. Seguono Regno Unito con 29 milioni, Corea con altri 29 milioni e poi Germania con 18 e Brasile con 17. Interessante notare come il dato in Italia è settimo nella classifica dei paesi dove il film d’animazione sta andando meglio. Inside Out 2 con 164,4 milioni di dollari in 44 Paesi arriva ad un totale internazionale di 369,2 milioni. Sommando anche il dato USA, come si diceva prima, si arriva ad un totale complessivo di oltre 700 milioni di dollari. Il primo film aveva ottenuto in tutta la sua corsa 858 milioni di dollari, cifra che questo sequel batterà prima del prossimo fine settimana.





LA TRAMA IN BREVE

Inside Out 2 parla di cambiamento e di crescita, ma soprattutto, getta la nostra protagonista nel periodo della pubertà e della preadolescenza. Riley sta per iniziare il liceo ed è alle prese con una serie di nuove Emozioni. Gioia, Tristezza , Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia (Maya Hawke), destinata a stravolgere tutto nel quartier generale e non solo. Una carica di energia frenetica, Ansia si assicura con entusiasmo che Riley sia preparata per ogni possibile insuccesso. E sembra che non sia sola. A lei si aggiungono, infatti, Invidia, che sarà anche piccola ma sa bene cosa vuole. È perennemente gelosa di tutto ciò che hanno gli altri e non ha paura di disperarsi per questo. Ennui, annoiata e apatica è solita alzare gli occhi al cielo e aggiunge la perfetta dose di indifferenza adolescenziale alla personalità di Riley, quando ne ha voglia. E infine Imbarazzo, a cui piace stare in disparte, il che non è facile per questo tipo robusto dalla carnagione rosa acceso.