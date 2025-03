Cannes 2025, quali film arriveranno al Festival del cinema francese?

Archiviati gli Oscar 2025, gli occhi dei cinefili iniziano a guardare a Cannes, il festival francese che negli ultimi anni ha visto passare alcuni dei titoli più prestigiosi.

Non a caso, l'influenza del kermesse sugli Oscar non è mai stata così forte. Il vincitore della Palma d'oro dell'anno scorso, “Anora” di Sean Baker, ha dominato la cerimonia di quest'anno portando a casa il premio come miglior film, mentre “Emilia Pérez”, che ha ricevuto il premio della giuria di Cannes e il premio come migliore attrice, è stato il film più candidato dell'anno dall'Academy.

Anche il vincitore del premio per l’animazione di quest'anno, “Flow”, ha debuttato nella sezione Un Certain Regard di Cannes, ed è difficile immaginare che la pellicola lettone sarebbe salita così in alto senza il prestigioso trampolino di lancio del festival francese. Insomma,

OSCAR E FESTIVAL, UN MATRIMONIO CHE SI CONSOLIDA

Come hanno notato molti esperti, i gusti dell'Academy sono diventati sensibilmente più attenti al cinema d’autore negli ultimi anni, man mano che i suoi membri sono diventati più internazionali.

A metà del 2024, circa il 25 percento dei membri dell'Academy proveniva da fuori dagli Stati Uniti, rispetto a solo l'8 percento di circa un decennio fa.

Molti di questi nuovi membri sono stimati registi e attori provenienti da tutto il mondo che considerano i Festival il porto sicuro dell'eccellenza cinematografica. E mentre su The Hollywood Reporter appaiono già le prime ipotesi dei film che potrebbero approdare sulla Croisette, ricordiamo che il 78° Festival Internazionale del Cinema di Cannes si terrà dal 13 al 24 maggio 2025.

La star francese Juliette Binoche è stata nominata presidente della giuria, succedendo a Greta Gerwig nel ruolo dell'anno scorso. Il direttore del festival Thierry Frémaux svelerà la selezione completa del festival in una conferenza stampa a Parigi a metà aprile.

DA JULIA DUCOURNAU A TERRENCE MALICK

Tra i nomi che non dovrebbero avere problemi a strappare un posto nella competizione ufficiale di Cannes c’è quello di Julia Ducournau, regista francese che nel 2021 portò a casa Palma d'oro con Titane.

Il ritorno della cineasta sulla Croisette sarà con la pellicola Alpha il film più personale fino ad oggi, di cui sappiamo ancora molto poco. Dovrebbe essere ambientato negli anni '80 e avere come protagonista una bambina di 11 anni che viene rifiutata dai suoi compagni di classe dopo essere stata infettata da una nuova malattia.

C’è attesa anche per capire la quota italiana che porterebbe in Francia la bandiera della nostra cinematografia. Per ora l’unico nome su cui ruotano le possibilità è quello di Mario Martone. In passato è stato a Cannes tre volte, apparendo due volte in concorso (con Nostalgia nel 2022 e L'amore molesto nel 1995), così come nella sezione Un Certain Regard con Prove di guerra nel 1998. Il suo nuovo lungometraggio, una coproduzione franco-italiana, vede Valeria Golino interpretare una scrittrice imprigionata per un "atto folle e inaspettato" che sviluppa uno stretto legame con le donne che incontra, mantenendo la loro amicizia dopo essere stata liberata.

C’è anche Chloé Zhao, già regista di “Nomadland” che potrebbe affacciarsi a Cannes con “Hamnet”. Un dramma umano prodotto da Steven Spielberg e basato sul romanzo del 2020 di Maggie O'Farrell, la pellicola immagina la vita di William Shakespeare (Paul Mescal) e di sua moglie, Agnes Shakespeare (Jessie Buckley), dopo la morte del loro figlio di 11 anni.

Il maestro coreano Park Chan-wook ha sostanzialmente la certezza di un posto nella competizione di Cannes se il suo thriller dark comedy No Other Choice sarà pronto in tempo. Adattamento del romanzo di Donald E. Westlake The Ax , il film riunisce Park con Lee Byung-hun, star del loro debutto in Joint Security Area , in una storia su un comune disoccupato costretto a misure drastiche per assicurarsi un lavoro: ovvero, assassinare la concorrenza. Il film è attualmente in post-produzione e fonti vicine al film affermano che Cannes potrebbe arrivare troppo presto. Se non ce la dovesse fare ne potrebbe beneficiare Alberto Barbera che gli garantirebbe un posto alla Mostra del Cinema di Venezia.

E poi c’è Terrence Malik che potrebbe fare un ingresso a sorpresa: il leggendario autore, vincitore della Palma d'oro nel 2011 per “The Tree of Life”, avrebbe catturato quasi 3.000 ore di riprese da quando il film è entrato in produzione nel 2019 e da allora lo ha montato. Un'epopea biblica sulla vita di Gesù.

FUORI CONCORSO

La Sony ha già fissato l'uscita negli Stati Uniti del nuovo film del regista sudcoreano-americano Kogonada per il 9 maggio, pochi giorni prima dell'apertura di Cannes, il che esclude un posto nella competizione del festival. Ma una proiezione di gala fuori concorso non è da escludere. Il cast guidato da Margot Robbie e Colin Farrell potrebbe fare da volano e ingolosire gli organizzatori della Kermesse. Finora è stato pubblicato solo un frammento del riassunto della storia: "Un racconto fantasioso di due sconosciuti e dello straordinario viaggio emotivo che li collega".

Sempre fuori dalla competizione ufficiale potrebbe arrivare sulla Croisette anche Brad Pitt con le sue emozionanti acrobazie in auto ad alta velocità. Stiamo parlando di F1, il prossimo blockbuster di Joseph Kosinski già regista di Top Gun: Maverick. Un debutto clamoroso al festival avrebbe molto senso, visto che la prestigiosa gara di Monaco si svolge un po' più a valle lungo la costa.

Cannes è sempre il posto giusto per qualche spettacolo hollywoodiano ad alto budget e, dato l'attuale stato dei programmi di uscita primaverili degli studi, sembra che Tom Cruise potrebbe essere di nuovo in Francia per lanciare il nuovo film di Mission Impossible.

DEBUTTI ALLA REGIA

Cannes potrebbe essere la cornice ideale per segnare il debutto alla regia di Kristen Stewart. The Chronology of Water , che ha anche co-scritto, ha tutte le carte in regola per essere un film di spicco della sezione Un Certain Regard. L'acclamata attrice, ha lavorato alla pellicola per più di cinque anni e la descrive come un progetto di passione profondamente personale. Basato sulle memorie best-seller del 2011 di Lidia Yuknavitch, il film, si legge in una sinossi, “è un'esplorazione approfondita della sessualità, della creatività, uno sguardo implacabile a tutti i dettagli cruenti dell'avere un corpo femminile e una rappresentazione sensibile del vocabolario emotivo della giovinezza".

Ma non sarebbe l’unico debutto dietro alla macchina da presa per una grande attrice che sceglie di fare il grande salto: ci sarebbe infatti anche la prima volta in cabina di regia per Scarlett Johansson in un film che segue la 90enne Eleanor Morgenstein mentre cerca di ricostruire la sua vita dopo la morte della sua migliore amica, tornando a New York City dopo molti anni in Florida. Mentre lotta contro la solitudine e le difficoltà di fare nuove amicizie alla sua età, alla fine fa amicizia con uno studente universitario diciannovenne della città, formando un improbabile legame che ringiovanisce entrambi.