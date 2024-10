Morte Payne, la testimone: “Il cantante in crisi psicotica per abuso di droghe”. Gli inquirenti: caduto dal balcone in “stato di incoscienza” Photo Credit: agenziafotogramma.it

Proseguono le indagini per fare luce sulla tragica morte della pop star britannica Liam Payne, l’ex star degli “One Direction”, caduto dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires alle 17:11 di mercoledì 16 ottobre. Tra le mani degli inquirenti il risultato preliminare dell’autopsia e le dichiarazioni di cinque testimoni chiave. Si indaga per ricostruire quanto successo e per escludere il possibile coinvolgimento di terzi.





Le novità sulle indagini

Le immagini della stanza dell’albergo fanno il giro del web e tutti gli indizi portano gli inquirenti verso una sola ipotesi: il cantante avrebbe avuto una crisi psicotica dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti. Nel rapporto della polizia si legge che la camera era “in totale disordine, con vari oggetti rotti, il televisore esploso, fogli di alluminio, cera di candele e lattine e diverse risme di medicinali tra cui clonazepam, energizzanti e farmaci da banco”. Sono in corso le analisi sulle sostanze rinvenute nella stanza, in particolare quelle sui campioni di polvere bianca trovata sul tavolo.

Intanto arriva il risultato preliminare dell’autopsia: secondo i medici legali Payne sarebbe morto per i politraumatismi e le emorragie interne ed esterne compatibili con la caduta, ma causate anche dal fatto che il musicista non avrebbe tentato in alcuna maniera di proteggersi durante la caduta; per questo si ritiene che sia caduto in uno “stato di incoscienza”. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami istopatologici, biochimici e tossicologici per studiare le tracce di alcol e tossine nel sangue, negli organi e i risultati dei tamponi nasali.

Gli inquirenti indagano per ricostruire le ore che precedono la tragedia, a partire dalla telefonata alla polizia del direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, per allertare circa l’ospite che aveva distrutto la stanza in cui alloggiava e aveva “esagerato con la droga e l’alcol”; un colloquio concluso con parole di preoccupazione: “Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita”. Ci sarebbe poi un’altra telefonata al vaglio della procura, quella di Josefina, impiegata di un ufficio adiacente all’albergo. La testimone racconta: “una collega ha parlato con una massaggiatrice dell’hotel che le ha detto che c’era un uomo molto violento sotto l’effetto di droghe e nel mezzo di una crisi psicotica”.

A coordinare le indagini, il procuratore Marcelo Roma che ha già raccolto le dichiarazioni di cinque testimoni chiave: oltre a tre lavoratori dell’hotel, sono state sentite due donne che si trovavano con il musicista nella stanza alcune ore prima della caduta, “ma che avevano già lasciato l’hotel quando si è verificato il fatto”.