Morto, dopo nove giorni, il diciottenne che aveva fatto surf sul cofano di un auto nel trevigiano

Non c’è stato nulla da fare: dopo nove giorni nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, nel reparto di rianimazione passati tra la vita e la morte, Lorenzo Pjetrushi non ce l’ha fatta. E' morto a soli 18 anni per quello che è apparso, sin da subito, un tragico gioco.

Challenge tragica

Sabato 20 gennaio, a Cimadolmo, altro comune in provincia di Treviso, Lorenzo e altri ragazzi sono in una zona non trafficata. L'intenzione è quella di cimentarsi in una di quelle challenge, sfide cioè, che nelle ultime settimane, stanno popolando i social dei più giovani, Tik Tok in particolare: surfare sopra l'auto in movimento. Ma questa volta il gioco è diventato un dramma: durante la corsa il ragazzo ha perso l'equilibrio ed è caduto, atterrando sull'asfalto per essere infine investito dalla vettura. Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai medici, anche per via delle gravi lesioni alla testa subìte.