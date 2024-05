Morto il rettore della Cattolica Franco Anelli, ipotesi suicidio

A darne notizia è stata proprio l’università con una nota in cui si manifestava la costernazione della comunità accademica. Nella tarda serata di ieri è morto nella sua casa di Milano il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli. Sempre nella nota si legge che le circostanze della morte sono in corso di accertamento. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti su posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Anelli si sarebbe tolto la vita gettandosi dal sesto piano del palazzo in cui viveva, nel centro di Milano. Gli investigatori e il medico legale avrebbero al momento escluso l'intervento di terze persone, e da quanto si è saputo non sarebbe stato trovato alcun testo scritto lasciato da Anelli. Con un post su X la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha espresso il proprio cordoglio e fatto le sue condoglianze alla famiglia.





La nota dell'università

"Con profonda costernazione la comunità dell'università Cattolica e della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari". Con questa nota l'università ha dato notizia della scomparsa di Anelli e manifestato il cordoglio della comunità accademica. Comunità di cui lo stesso Anelli faceva parte da molti anni, essendosi laureato in legge e giurisprudenza proprio alla Cattolica, per la quale era anche docente di Istituzioni di diritto privato. Dal 2013 era diventato rettore dell'università, carica che avrebbe conservato per tre mandati. Due anni fa era stato nominato consultore della Congregazione per l'educazione cattolica da Papa Francesco. In mattinata, nell'aula magna dell'università verrà celebrata una messa in ricordo del rettore.





La dinamica

Non ci sarebbero dubbi, al momento, sull'ipotesi di suicidio. La procura di Milano, tramite il pubblico ministero Giovanna Cavalleri, disporrà l'autopsia, da effettuare nei prossimi giorni, all'interno delle indagini in corso condotte dai carabinieri. Tutto nell'ambito di un fascicolo che sarà aperto per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo, per condurre gli esami autoptici. La stessa procura attende anche gli atti dei primi accertamenti per poter aprire, nelle prossime ore, il fascicolo utile per effettuare l'autopsia.