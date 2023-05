Mosca attaccata dai droni, Putin: l’Ucraina spinge la Russia a una spirale di rappresaglie

"La Russia ha bombardato due o tre giorni fa il quartier generale dell'intelligence militare ucraina". Così Vladimir Putin, dopo che il suo portavoce Peskov aveva definito gli attacchi con i droni su Mosca di oggi come una rappresaglia, versione seccamente smentita da Kiev. "L'Ucraina sta cercando di spingere la Russia a una spirale di rappresaglie. Sono preoccupato dai tentativi di provocare una nostra risposta, vedremo cosa fare", ha aggiunto il presidente che ha definito soddisfacente il modo in cui ha funzionato la difesa antiaerea russa. Quella di oggi è la seconda incursione di droni a Mosca, a 450 chilometri dal confine ucraino in linea d'aria, dopo quella che ha portato altri due aerei senza pilota sul Cremlino lo scorso 3 maggio. Colpiti due palazzi nella capitale, nessun ferito grave. Il governo ucraino ha negato ogni responsabilità ma ha sostenuto che questi raid tenderanno ad aumentare in un prossimo futuro. Intanto, gli Stati Uniti hanno dichiarato di non sostenere gli attacchi all'interno della Russia. "Ci siamo concentrati sul fornire all'Ucraina le attrezzature e l'addestramento di cui ha bisogno per riconquistare il proprio territorio sovrano", ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano.





Kosovo, la Nato dispiega la Riserva operativa

In risposta ai recenti disordini e al ferimento di 30 membri della Forza Nato per il Kosovo, la Nato ha disposto il dispiegamento delle Forze di Riserva Operativa per i Balcani occidentali, che erano pronte all'impiego in sette giorni. "Il dispiegamento di ulteriori forze Nato in Kosovo è una misura prudente per assicurare che la Kfor abbia le capacità necessarie per mantenere la sicurezza in conformità con il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", ha dichiarato l'ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante dell'Allied Joint Force Command di Napoli. “Ad un ulteriore battaglione multinazionale di forze di riserva è stato ordinato di ridurre lo stato di prontezza all'impiego da quattordici a sette giorni, per essere pronti a rinforzare la Kfor se necessario. Il comando di Napoli sta monitorando attentamente la situazione in Kosovo e continuerà a coordinarsi con la Kfor per assicurarsi che disponga di tutte le capacità e le forze necessarie per garantire in modo imparziale un ambiente sicuro e la libertà di movimento di tutte le comunità", si legge ancora nella nota diffusa le scorse ore.