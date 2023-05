Mosca: sventato un attacco con droni contro il Cremlino, la Russia minaccia ritorsioni

L'attacco sventato la notte scorsa al Cremlino, effettuato con due droni, è stato un attentato terroristico pianificato dalle forze armate ucraine per uccidere Putin. Così Mosca che ora intende adottare misure di ritorsione nei confronti di Kiev. Noi non abbiamo nulla a che fare con l’attacco, ha dichiarato Podolyak, consigliere di Zelensky. I dubbi di Washington. Cautela sulle notizie che arrivano da Mosca, vanno prese con le pinze, ha sottolineato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Al momento dell'attacco il capo di Stato russo si trovava altrove, in una residenza alle porte della capitale, ha fatto sapere il portavoce Peskov. Entrambi i velivoli senza pilota sono stati abbattuti e alcuni frammenti sono caduti all’interno del complesso presidenziale. In un video, che gira sui social, si vede l’esplosione di questi dispositivi sopra la cupula del Cremlino. Vietato il sorvolo di droni sulla città dove c’è un clima di allerta in vista della parata della Vittoria in programma il 9 maggio sulla Piazza Rossa, che si terrà come previsto. "I servizi militari e speciali hanno adottato azioni immediate usando sistemi di radiolocalizzazione riuscendo a disabilitare i droni. I rottami non hanno provocato vittime o danni, da oggi sarà proibito lanciare droni entro i confini della città, eccetto per i droni delle agenzie dello stato", ha spiegato il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Visita a sorpersa di Zelensky a Helsinki, in Finlandia per rafforzare il sostegno all’Uraina da parte dei Paesi Nordici. Sabato 13 maggio il presidente è atteso a Berlino. Intanto, l’Unione Europea ha varato un piano da un miliardo di euro per fornire munizioni a Kiev.





Attacco con i droni al Cremlino, la versione di Kiev



Secondo il Consigliere presidenziale ucraino Podolyak "il clan di Putin" ha perso il controllo sul territorio russo. “I droni sul Cremlino potrebbero essere frutto di attività di guerriglia delle forze locali di resistenza. Seguiamo con interesse il crescente numero di contrattempi e incidenti che avvengono in varie parti della Russia. L'emergenza di droni non identificati presso impianti per l'energia o nel territorio del Cremlino può solo indicare l'attività di guerriglia delle forze locali di resistenza”, ha dichiarato Podolyak.