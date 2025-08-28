Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

Redazione Web

28 agosto 2025, ore 19:00

Visioni disturbanti e umanità smarrita nella nuova pellicola del regista greco

BUGONIA, LA TRAMA

Due giovani, entrambi travolti dall’ossessione per teorie complottiste, decidono di rapire la potente amministratrice delegata di una grande azienda. Convinti che lei sia in realtà un’aliena nascosta tra gli umani, con un piano segreto per distruggere il pianeta Terra, i due si immergono in un vortice di paranoia e delirio che li porta a mettere in atto un gesto estremo, incapaci di distinguere ciò che è reale da ciò che nasce dalla loro mente tormentata.


BUGONIA, LA RECENSIONE

Attraverso il suo stile disturbante e visionario, il regista esplora le crepe della mente umana e riflette su una contemporaneità segnata dalla paranoia, dalla sfiducia e dalla solitudine. Al centro del suo delirio lucido c’è l’essere umano, ormai intrappolato in una realtà che non sa più distinguere dal proprio immaginario distorto, e che forse ha smesso di essere davvero tale. Destabilizzante, eccentrico, grottesco. L’autore mette in scena personaggi che sembrano aver smarrito ogni riferimento emotivo e morale, sospesi in un mondo dove i codici relazionali sono distorti o completamente assenti. L’umanità che ci mostra è fragile, svuotata, spesso incapace di provare empatia, come se il processo di disumanizzazione fosse ormai compiuto. Al tempo stesso, questi individui appaiono come alieni: non nel senso fantascientifico del termine, ma come soggetti profondamente estranei alla realtà che li circonda, incapaci di decifrarla o abitarla davvero. In questo senso, Lanthimos trasforma l’alienazione in una chiave per leggere il presente, suggerendo che forse, oggi, essere umani e sentirsi alieni sono due facce della stessa condizione esistenziale. Il finale di Bugonia è travolgente, sconvolgente e profondamente malinconico. Non offre risposte facili né redenzione, ma lascia lo spettatore immerso in un senso di inquietudine che si sedimenta lentamente. È qui che il film colpisce più duro: ci costringe a guardarci allo specchio, a interrogarci su cosa siamo diventati come esseri umani, su quanto abbiamo fallito nel custodire ciò che ci rende davvero tali. Allo stesso tempo, emerge con forza il ruolo silenzioso ma decisivo della natura — non come sfondo passivo, ma come presenza viva, quasi giudicante. In un mondo dove l’uomo si è fatto alieno alla propria umanità e al pianeta che lo ospita, Bugonia sembra chiederci se non sia già troppo tardi per tornare indietro.

Ancora una volta, il regista greco sfida le convenzioni del racconto, mescolando ironia, inquietudine e immaginazione. Ma soprattutto ci ricorda, con grande razionalità, che a volte il vero mostro non viene da un altro mondo, ma abita proprio il nostro volto riflesso.

Argomenti

Bugonia
Mostra del Cinema di Venezia 2025
Venezia 82

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

  • RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

    RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Il pubblico trascinato dal sirtaki di Zorba il greco

    102° Arena di Verona Opera Festival. Il pubblico trascinato dal sirtaki di Zorba il greco

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Anna Ferzetti presentano “La Grazia” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Anna Ferzetti presentano “La Grazia” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Teona Strugar Mitevska e Noomi Rapace presentano “Mother” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Teona Strugar Mitevska e Noomi Rapace presentano “Mother” a RTL 102.5

Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025

Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025

Proprio lei aveva sbancato nella competizione romana nel 2023 con il suo trionfale “C’e ancora domani” che poi dominò il box office

Cinecittà, la presidente Chiara Sbarigia si dimette e il ministro Giuli smentisce tensioni politiche

Cinecittà, la presidente Chiara Sbarigia si dimette e il ministro Giuli smentisce tensioni politiche

A giudicare dalle sue dichiarazioni, alla base di questa decisione, non ci sarebbe alcun malcontento o polemica ma soltanto la volontà di concentrarsi a pieno su altre sfide professionali

Superman continua a volare al botteghino, intanto arriva il primo poster ufficiale di Supergirl

Superman continua a volare al botteghino, intanto arriva il primo poster ufficiale di Supergirl

Il film si è consolidato come il miglior incasso del martedì del 2025, battendo “Lilo & Stitch”, “Jurassic World” e “Minecraft: Il film”