MTV Movie and Tv Awards 2019, ecco i vincitori

Arriva in tv la serata di premiazioni delle star del cinema dopo il red carpet di sabato 15 giugno

È stata trasmessa ieri negli Usa la premiazione degli MTV Movie and Tv Awards 2019, registrata il 15 giugno a Santa Monica, in California. L’evento è stato condotto da Zachary Levi e ha visto la partecipazione di molte star del cinema come presentatori. La competizione quest’anno era serratissima ma alla fine la vincitrice assoluta è stata la Marvel con Avengers: Endgame e Captain Marvel, che insieme totalizzano ben quattro statuette: Avengers: Endgame ha vinto il premio come miglior film, come migliore eroe con Robert Downey Jr., come miglior cattivo con Josh Brolin, mentre Captain Marvel ha vinto quello come miglior combattimento. Game of Trones ha vinto il premio come migliore serie tv e Noah Centineo e Lana Condor hanno vinto quello per il miglior bacio con il film “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Assegnati al film “A star is born” e a Lady Gaga i premi come miglior momento musical e miglior performance cinematografica. La cantante però non era presente alla premiazione e non è quindi salita sul palco a ritirare il famoso bicchiere di popcorn. Anno da record anche per Netflix che, con 14 nomination, ha vinto due premi con Bird Box e Noah Centineo. In Italia, la premiazione verrà trasmessa stasera su MTV, sottotitolata.

