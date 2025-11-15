Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

Sono ancora molti i punti oscuri sulla morte di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita ieri pomeriggio, intorno alle 15, nella sua abitazione di Piazza Sant'Alfonso a Marianella, periferia a nord di Napoli. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista.





LA FERITA ALLA TESTA

Il corpo era a terra, con una sola, vistosa, ferita alla testa. A fornire certezze sulle cause del decesso sarà l’autopsia, già disposta dal magistrato, che spiegherà se a colpire sia stato un oggetto contundente oppure se si sia trattato di una caduta accidentale. Anche se un primissimo esame medico legale e le analisi della scientifica fanno ipotizzare che la lesione possa essere compatibile con un incidente domestico. Per terra c'era anche una bottiglia di vetro in frantumi.





LE INDAGINI



IL CORDOGLIO DELLA COMUNITÀ

Intanto è grande il cordoglio della comunità locale, dove Nunzia Cappitelli, originaria del quartiere, era tornata a vivere da pochi mesi. "Era una persona tranquilla, che voleva integrarsi" ha raccontato il parroco della Chiesa.

Gli inquirenti non escludono alcuno scenario e stanno sentendo diverse persone, per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Tra loro anche due uomini che, in passato, la vittima aveva denunciato per stalking. Uno dei due, è il ragazzo che ha scoperto il corpo e ha dato l’allarme, raccontando di aver trovato la porta dell’appartamento socchiusa. Anche l'altro, meno giovane, avrebbe avuto comportamenti ossessivi nei confronti della donna.