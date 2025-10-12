Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

Intorno alle 5 del mattino, nel cuore del centro storico di Napoli, precisamente in piazza Enrico De Nicola, si è verificato un grave episodio di violenza sessuale. Una donna di 30 anni stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, quando è stata improvvisamente aggredita. L’uomo, di nazionalità marocchina, anch’egli sui trent’anni e privo di permesso di soggiorno regolare, l’ha assalita, in pochi secondi l'ha scaraventata a terra ed ha abusato di lei. La vittima ha cercato in ogni modo di difendersi, urlando con tutte le forze per chiedere aiuto. Fortunatamente, una passante si è accorta della scena ed è immediatamente intervenuta, chiamando a raccolta alcune persone presenti nelle vicinanze. Un gruppo di uomini ha prontamente bloccato l’aggressore, trattenendolo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato sul posto, mentre la donna è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Intanto, i residenti della zona tornano a denunciare le condizioni di abbandono e degrado del quartiere, più volte oggetto di promesse di riqualificazione mai realizzate.





IL PREFETTO: "TUTTI ABBIAMO IL DOVERE DI NON VOLTARCI DALL'ALTRA PARTE"

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso solidarietà alla donna: "Voglio esprimere il mio plauso a questi cittadini che sono intervenuti allertando ed attendendo l'arrivo delle forze dell'ordine", ha aggiunto il prefetto. Le forze dell'ordine svolgono il loro ruolo "ma tutti abbiamo il dovere di non voltarci dall'altra parte, dimostrando sempre di avere fiducia in coloro che operano per garantire alti i livelli di sicurezza". "Quanto accaduto ci addolora - ha proseguito il prefetto - ma i controlli intensificati sul territorio ci danno la garanzia che il contrasto alla violenza e alla criminalità andrà avanti senza sosta".