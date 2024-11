Naska a RTL 102.5: “A dicembre farò il mio primo live all’Unipol Forum di Milano. Ci saranno molti ospiti e sorprese, sarà un vero freak show”

Naska è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo progetto discografico, intitolato “The Freak Show”. Ironia e provocazione, romanticismo e riflessione, melodie pop e pura energia rock: c’è tutto questo in “The Freak Show”, terzo lavoro in studio di Naska, che dimostra ancora una volta di saper parlare di amore come di alienazione, di eccessi come di ricerca di sé stessi, di libertà e d’amore. Ai microfoni di RTL 102.5, l’artista ha raccontato: «La prima volta che ho cantato dal vivo è stato nel paese in cui sono nato, ad un festival sulla clown terapia. Io ho cantato dentro un tendone da circo e questo si ricollega all’album».





The Freak Family

Ad annunciare e anticipare il disco è “The Freak Family”, il film d’animazione dramedy di Naska, già online su Prime Video, che completa il racconto del disco. Si tratta di un cartoon incentrato proprio sulla figura di Diego, giovane aspirante cantante che sogna di diventare famoso, attorno al quale ruota un universo di personaggi disfunzionali tra satira sociale e black humor. In merito al progetto, Naska ha aggiunto: «É un cartone animato che ho creato con dei miei amici, tra cui il disegnatore Pietro Cascavilla e altri animatori, scritto con Alessio Stigliano dei The Show. È stato super divertente anche perché è stata la prima volta che ho doppiato ed è stato molto facile perché mi sono auto doppiato. Ho dovuto camuffare un po’ l’accento marchigiano perché volevo che il cartone fosse sia per chi mi conosce già, che per chi non mi conosce, renderlo più universale».





Il primo live all’ Unipol Forum di Milano

Il duplice progetto di “The Freak Family” e di “The Freak Show” mette così insieme cinema e musica, e anticipa quello che sarà il grande appuntamento live del prossimo 7 dicembre, in cui Naska si esibirà all’Unipol Forum di Milano. Durante The Flight, Naska ha rivelato: «Sarà la prima volta al Forum e non vedo l’ora. Non ho tanta ansia di salire sul palco, mi logora di più l’attesa. Devo comunque preparare lo show, suonare con la band e ho già preparato la scaletta. Sono più di 30 canzoni per uno spettacolo di più di due ore. Sarà divertente perché ci saranno molti ospiti, alcune sorprese ed è comunque un “freak show”, quindi magari magie, un cannone da circo. Chi lo sa…».