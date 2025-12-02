Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

BLUE, GREEN E RED ROOM

Nella Blue Room un Natale in versione ridotta (a causa dei cantieri aperti) con un solo albero ufficiale e decorazioni rosso-bianco-blu dedicate ai caduti. L'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca è un abete di oltre cinque metri e mezzo, proveniente da Sidney, Michigan, decorato con ornamenti che richiamano l'uccello o il fiore simbolo di ciascuno Stato e territorio americano. Qui è stato trasferito anche l'albero dedicato alle famiglie Gold Star, tradizionalmente posizionato nella East Wing. Nella celebre Red Room spiccano ornamenti e alberelli di mirtillo dedicati alla campagna 'Fostering the Future' 'Promuovere il futuro'), parte dell'iniziativa 'Be Best', mentre oltre 10.000 farfalle blu animano la stanza, contribuendo a creare un'atmosfera calda e familiare. Nella Green Room spazio al gioco: con costruzioni realizzate con carte da gioco e composizioni di domino, affiancate da due ritratti presidenziali - uno di Donald Trump e uno di George Washington - realizzati ciascuno da più di 6.000 mattoncini Lego. Nella Cross Hall, invece, campeggia un dipinto che raffigura Trump con il pugno alzato poco dopo l'attentato subito lo scorso anno a Butler, in Pennsylvania, circondato da alberi addobbati in rosso e oro. L'allestimento, secondo la Casa Bianca, vuole ricordare che “l'amore - costante, altruista e sempre fiorente - è ciò che davvero fa di una casa un focolare”. Il percorso natalizio culmina nella monumentale Gingerbread House nella State Dining Room: una riproduzione in pan di zenzero del South Portico e di parte della residenza privata, realizzata con 54 chilogrammi di impasto e divenuta, come ogni anno, uno dei punti più ammirati dai visitatori.