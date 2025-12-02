Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

Raffaella Coppola

02 dicembre 2025, ore 19:00

L'attenzione minuziosa ai dettagli tradisce, in diversi casi, la firma della First Lady, Melania. Decorazioni e allestimenti natalizi in forma ridotta, a causa dei lavori in corso alla Casa Bianca

E’ Natale (tra poco) anche alla Casa Bianca. A svelare addobbi, colori e tema di quest’anno è stata la First Lady, Melania Trump. Malgrado i lavori in corso nella residenza americana, quelli che riguardano la demolizione di parte dell'Ala Est per costruire una nuova, grande sala da ballo voluta da Donald Trump, gli allestimenti toccano diverse aree, e dietro la cura dei dettagli si intravede chiaramente la firma della moglie del presidente degli Stati Uniti.

HOME IS WHERE THE HEART IS, IL TEMA DI QUEST’ANNO

"Casa è dove si trova il cuore" (Home is where the heart is) è il tema scelto per le decorazioni natalizie alla Casa Bianca: un tributo allo “spirito americano di generosità, patriottismo e gratitudine”.

BLUE, GREEN E RED ROOM

Nella Blue Room un Natale in versione ridotta (a causa dei cantieri aperti) con un solo albero ufficiale e decorazioni rosso-bianco-blu dedicate ai caduti. L'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca è un abete di oltre cinque metri e mezzo, proveniente da Sidney, Michigan, decorato con ornamenti che richiamano l'uccello o il fiore simbolo di ciascuno Stato e territorio americano. Qui è stato trasferito anche l'albero dedicato alle famiglie Gold Star, tradizionalmente posizionato nella East Wing. Nella celebre Red Room spiccano ornamenti e alberelli di mirtillo dedicati alla campagna 'Fostering the Future' 'Promuovere il futuro'), parte dell'iniziativa 'Be Best', mentre oltre 10.000 farfalle blu animano la stanza, contribuendo a creare un'atmosfera calda e familiare. Nella Green Room spazio al gioco: con costruzioni realizzate con carte da gioco e composizioni di domino, affiancate da due ritratti presidenziali - uno di Donald Trump e uno di George Washington - realizzati ciascuno da più di 6.000 mattoncini Lego. Nella Cross Hall, invece, campeggia un dipinto che raffigura Trump con il pugno alzato poco dopo l'attentato subito lo scorso anno a Butler, in Pennsylvania, circondato da alberi addobbati in rosso e oro. L'allestimento, secondo la Casa Bianca, vuole ricordare che “l'amore - costante, altruista e sempre fiorente - è ciò che davvero fa di una casa un focolare”. Il percorso natalizio culmina nella monumentale Gingerbread House nella State Dining Room: una riproduzione in pan di zenzero del South Portico e di parte della residenza privata, realizzata con 54 chilogrammi di impasto e divenuta, come ogni anno, uno dei punti più ammirati dai visitatori.

