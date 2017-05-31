Nazionale Italiana, questa sera amichevole contro il San Marino

Redazione Web

31 maggio 2017, ore 11:27

Ventura: "Sarà una verifica del lavoro svolto"

Questa sera in campo la Nazionale. I giovani del commissario tecnico Ventura affronteranno, in amichevole, San Marino. Si giocherà alle 21:30 allo stadio Castellani di Empoli.

