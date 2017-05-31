Nazionale Italiana, questa sera amichevole contro il San Marino

31 maggio 2017, ore 11:27
Ventura: "Sarà una verifica del lavoro svolto"
Questa sera in campo la Nazionale. I giovani del commissario tecnico Ventura affronteranno, in amichevole, San Marino. Si giocherà alle 21:30 allo stadio Castellani di Empoli.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1
Il Napoli soffre ma batte il Cagliari a 20 secondi dalla fine del recupero con Anguissa, la Roma con Soulè batte il Pisa, un gol di Orsolini regala i primi tre punti al Bologna, pareggio tra Parma e Atalanta