Formula 1, Andrea "Kimi" Antonelli promosso alla maturità

Andrea Kimi Antonelli ha raggiunto un doppio traguardo in pochi giorni: dopo essersi distinto in pista con il primo podio della sua carriera in Formula 1, il giovane pilota bolognese ha ottenuto anche il diploma di scuola superiore. Il diciottenne, promessa della Mercedes, ha terminato il percorso di studi all’Istituto tecnico “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno, specializzazione in finanza e marketing. A confermare la notizia è stato lo stesso Antonelli, che ha condiviso la propria gioia sui social: una semplice storia su Instagram, con la scritta “Promosso!” e una foto che lo ritrae sorridente, con la classica corona d’alloro in testa.

UN PERCORSO DIFFICILE TRA GARE E LIBRI

Il percorso scolastico per Kimi non è stato dei più semplici. Diviso tra i banchi e i circuiti internazionali, ha dovuto conciliare studio e impegni sportivi in un calendario fitto e impegnativo. Un equilibrio non sempre facile, considerando la pressione degli esami e le aspettative crescenti nel paddock. Eppure, anche tra viaggi e gare, Antonelli non ha voluto rinunciare alla maturità, consapevole del valore simbolico e personale che il diploma rappresenta. La soddisfazione è doppia, anche perché la settimana della prova d’italiano e degli orali è coincisa con un momento storico per la sua giovane carriera: il 15 giugno, infatti, ha conquistato il suo primo podio nel Mondiale, chiudendo al terzo posto il Gran Premio del Canada. Una prestazione che ha attirato ancora più attenzione su di lui, alimentando l’entusiasmo dei tifosi italiani e degli osservatori internazionali. Antonelli ha però deciso di rimandare ogni festeggiamento per concentrarsi completamente sugli esami, mostrando una maturità che va ben oltre la sua età anagrafica. Ora che anche l’ultimo ostacolo scolastico è stato superato, può finalmente concedersi qualche giorno di respiro prima di tornare in pista.

ORA SOTTO CON IL GP D'AUSTRIA

Il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio d’Austria, in programma domenica 29 giugno sul tracciato del Red Bull Ring. Una gara attesa, dove Antonelli proverà a confermare l’ottimo stato di forma e continuare il suo percorso di crescita in Formula 1. Il team Mercedes, che lo ha voluto fortemente nel proprio programma giovani, crede molto nelle sue potenzialità, e le recenti prestazioni sembrano confermare che il talento bolognese ha tutto per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Intanto, tra un set di gomme e un manuale di economia aziendale, Antonelli dimostra che si può sfrecciare veloci anche sui banchi di scuola.