Nek a RTL 102.5: "Con Unici come un bimbo nella musica"

Il cantante ha presentato il nuovo album a "Viva L'Italia"

Nek ha presentato il suo nuovo album "Unici" a RTL 102.5 in "Viva L'Italia" con Angelo Baiguini, Valeria Benatti e la simpatica incursione di Pio e Amedeo. "Con la musica ma soprattutto con questo ultimo album Unici mi sono sentito come un bimbo felice in un negozio di giocattoli!", ha detto Nek. A maggio 2017 un evento speciale live all'Arena di Verona: "Presto vi svelerò la data esatta del concerto".

