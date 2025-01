Nessuna colpa nella causa di divorzio a chi non fa sesso nel matrimonio, Francia condannata da Corte Ue

Un rapporto sessuale senza consenso è sempre una forma di violenza sessuale, anche se avviene nell'ambito di un matrimonio. Il rifiuto quindi della moglie ad avere rapporti sessuali con il marito non deve essere considerata un motivo di colpa esclusivanel caso di divorzio

Il caso

A fare ricorso alla Corte di Strasburgo, dopo una sentenza di divorzio a lei sfavorevole, una donna francese di 69 anni, il cui marito aveva ottenuto il divorzio per torto esclusivo della moglie: la motivazione? Lei aveva smesso da diversi anni di avere relazioni sessuali con lui. In realtà, in prima istanza, il giudice degli affari di famiglia del tribunale di Versailles aveva deciso nel luglio 2018 che il divorzio non poteva essere pronunciato per colpa e che i problemi di salute della moglie erano tali da giustificare la mancanza permanente di sessualità in seno alla coppia. Ma nel 2019, la Corte d'appello dello stesso tribunale aveva pronunciato il divorzio per "colpa esclusiva" della moglie, giudicando come uno suo "torto" il rifiuto di avere "relazioni intime con il marito". La ricorrente aveva inoltrato un ricorso in Cassazione, che era stato però respinto. Si era allora rivolta alla Corte di Strasburgo, citando l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.