New hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Nek e Darin.

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Nek e Darin, i cui nuovi singoli entrano tra le new hit della prima radiovisione d'Italia.

“Notti blu”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso, dopo il successo di “Camera 209”, pubblica oggi il nuovo singolo “Notti blu”. Il brano, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, è tutto da ballare e tira fuori il lato più ritmato della cantante salentina, che anticipa così il mood e l’essenza del suo prossimo tour. Il “Tutto accade tour”, di cui RTL 102.5 è radio partner, inizierà il 26 novembre a Jesolo per poi toccare i maggiori palasport d’Italia. Per ogni data, RTL 102.5 metterà in palio i biglietti che gli ascoltatori più fortunati potranno aggiudicarsi andando su RTL 102.5 Play nella sezione Special & Contest.

Il ritorno di Tiziano Ferro

A poche settimane di distanza dal precedente singolo “La vita splendida”, scritto da Brunori Sas e scelto come apripista del nuovo progetto discografico, Tiziano Ferro torna in radio con un nuovo brano. “La prima festa del papà” è il secondo singolo estratto dal nuovo album “Il mondo è nostro”, uscito oggi per Virgin Records/Universal Music Italia. “La prima festa del papà”, scelto da RTL 102.5 come New Hit e da oggi in rotazione, fa riferimento al tema della paternità che Tiziano Ferro ha deciso di affrontare nel suo ultimo lavoro discografico. Il cantante, da poco diventato papà di Margherita e Andres, sta affrontando un nuovo periodo della sua vita artistica e personale, che ha riversato in un album che è una profonda riflessione sul passato e sul presente.

Nel nuovo singolo Nek racconta il caos

Fra le New Hit di RTL 102.5 entra anche “La teoria del caos”, il nuovo singolo di Nek. Il brano, contenuto in “50/30”, raccolta celebrativa in uscita il 2 dicembre per Warner Music, racconta di quanto la vita possa essere imprevedibile e come la capacità di adattarsi e accettare i cambiamenti rappresenti una dote ormai indispensabile. Nel brano, il cantante racconta il caos che è presente in ogni aspetto della nostra vita e l’imprevedibilità degli eventi. La soluzione è non stare fermi e farsi sopraffare.

Su RTL 102. Anche una new hit internazionale

Su RTL 102.5 entra fra le New Hit anche musica internazionale! Da oggi in rotazione “Satisfaction” di Darin, artista svedese da oltre mezzo miliardo di stream. Il nuovo singolo, scritto da Wayne Hector (già autore per Nicki Minaj, One Direction, Britney Spears, Kylie Minogue), prodotto da Luke Fitton e mixato da Josh Gudwin, è un pezzo ritmato con una produzione modernissima. Un brano che guarda a riferimenti passati ma attualizzati. L’artista, che non nasconde il riferimento a Prince per la realizzazione del bit, ha dichiarato che scrivere questo brano è stato divertente e liberatorio. In totale ascesa, Darin pubblicherà il 25 novembre il nuovo EP “My purple clouds”, che riassume il percorso fatto fino ad ora e traccia una strada per il futuro.