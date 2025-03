Buongiorno Francesco Posso chiederti per favore l'autorizzazione per questi materiali per Gaia che sarà in puntata domenica? - GAIA (17/03/2021): https://play.rtl.it/backstage/1/gaia-backtsage-gaia-e-stata-ospite-a-the-flight-ed-ha-ritirato-il-pr

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





Benson Boone con “Sorry I'm Here For Someone Else”

Da oggi in alta rotazione su RTL 102.5 “Sorry I’m Here For Someone Else”, il nuovo brano di Benson Boone. Questo è il primo singolo di Boone dell’anno e segna l'inizio di una nuova era per l'artista, reduce dalla sua acclamata performance di "Beautiful Things" alla 65a edizione dei Grammy Awards, dove è stato nominato come miglior nuovo artista, e che è stata la canzone più ascoltata al mondo lo scorso anno, facendo guadagnare a Boone il prestigioso Premio globale IFPI per il 2024. Lo scorso anno è stato eccezionale per Benson Boone, che ha ottenuto la sua prima nomination ai Grammy Awards, si è esibito agli MTV Video Music Awards, dove ha vinto il premio come Miglior artista alternativo e ha ricevuto la nomination come Miglior artista esordiente, Song of summer e Performance PUSH dell'anno. Boone ha aperto il concerto di Taylor Swift all'Eras Tour a Londra, allo stadio di Wembley, a giugno, dopo essersi esibito con Lana Del Rey all'Hangout Festival a maggio. Ha anche intrapreso il suo tour mondiale "Fireworks & Roller Skates", andato tutto esaurito e sono in arrivo gli show in importanti festival come Coachella e Governors Ball e altra nuova musica. Boone è pronto per un anno da record nel 2025.





Gigi D’Alessio torna con “Cattiveria e gelosia”

“Cattiveria e gelosia”, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio scritto insieme a Vincenzo D'Agostino, entra da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5. Dopo un 2024 all’insegna dei live, il 2025 per Gigi D’Alessio si apre con nuovi, straordinari appuntamenti. In procinto di partire per il tour europeo, Gigi si appresta infatti a conquistare anche gli stadi in estate. Si parte con il grande ritorno, dopo 9 anni, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il doppio show il 2 e 3 giugno. Il 20 e il 21 giugno farà tappa allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un’importante iniziativa di musica e solidarietà in cui sarà accompagnato da tanti ospiti speciali, il cui ricavato sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Il 23 giugno ancora un grande ritorno sul palco dello Stadio San Nicola di Bari. E infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, Gigi sarà in concerto al Circo Massimo di Roma, con un live sotto il cielo della Capitale che si annuncia epico ed emozionante, pronto ad incantare con la sua musica il pubblico della spettacolare e millenaria arena da sempre meta di grandi show anche internazionali.