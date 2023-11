New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “2minuti” di Calcutta, “Un milione di notti” di MR.RAIN e Clara e “Mess it up” dei Rolling Stones

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CALCUTTA: SU RTL 102.5 IL NUOVO SINGOLO “2MINUTI”

Da questa settimana sarà in radio "2minuti", il nuovo singolo inedito di Calcutta incluso nell'album "RELAX", che verrà pubblicato venerdì 20 ottobre. Questo segna il ritorno discografico dell'artista di Latina dopo un silenzio di cinque anni. Durante questo periodo, Calcutta ha lasciato la sua impronta nella musica italiana con diverse collaborazioni come autore e alcune partecipazioni speciali. Dopo aver annunciato il tour nei palazzetti a maggio 2023, che ha fatto registrare il tutto esaurito in pochissimi giorni, ora abbiamo finalmente una data di uscita per il suo nuovo lavoro: il 20 ottobre. Il disco sarà suonato in concerto tra novembre e dicembre, insieme ad altre perle del suo repertorio.

MR.RAIN E CLARA, IL NUOVO SINGOLO È “UN MILIONE DI NOTTI”

Da questa settimana, "Un milione di notti" di MR.RAIN e Clara è in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il brano, scritto dall'artista multiplatino MR.RAIN in collaborazione con Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate, è stato prodotto dallo stesso MR.RAIN. Questa canzone d'amore esplora l'essenza profonda di un sentimento spesso accompagnato da dolore. Nonostante ciò, rappresenta un amore che merita una "ultima notte insieme", che in realtà non è mai l'ultima: "vorrei solo dimenticarti, ma è così difficile adesso che è l'ultima notte con te…". Le due voci si fondono per creare un'atmosfera perfetta anche a livello emotivo.

THE ROLLING STONES: IL NUOVO SINGOLO "MESS IT UP" È SU RTL 102.5

Tra le new hit di RTL 102.5, troviamo anche "Mess it up", il nuovo singolo dei Rolling Stones, estratto dall'album "Hackney Diamonds". Questo disco, il primo dopo la scomparsa di Charlie Watts, vede comunque la sua presenza in alcune tracce. L'album è composto da dodici nuove canzoni ed è stato prodotto in collaborazione con il musicista newyorkese Andrew Watt. Il gruppo, composto da Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, ha registrato le tracce in vari studi sparsi per il mondo, tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, i Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas, gli Electric Lady Studios di New York e gli Hit Factory/Germano Studios, sempre a New York.