New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda Blanco con “Bruciasse il cielo”, Dua Lipa con “Houdini”, Jung Kook con “3D” e Laura Pausini con “Zero”

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

BLANCO TORNA IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “BRUCIASSE IL CIELO”

Blanco torna in rotazione radiofonica con BRUCIASSE IL CIELO, il nuovo singolo che fa da colonna sonora all’omonimo road movie. Prodotto da Michelangelo, il brano, in poco meno di 4 minuti, consente a Blanco di sprigionare tutta la sua intensità sulle note di un’evocativa melodia pop, e il cielo arso sullo sfondo che diventa nuova tela da plasmare. «‘Bruciasse Il Cielo’ è un po’ come se chiudesse il cerchio: di quest’anno, di “Innamorato”, di tante cose che hanno fatto parte di questo percorso incredibile. Credo che ogni album sia una fotografia di un diverso momento di vita, e questo pezzo celebra e chiude questa ultima fase lasciando aperte le porte per nuove strade. Mi piaceva l’immagine del fuoco nel cielo: “bruciasse il cielo”, una specie di giuramento solenne, uno di quelli che lanci con il cuore in mano, a persone e in situazioni davvero importanti. E il fuoco è un elemento che mi ha sempre affascinato, una forza che sì, distrugge, ma che getta le basi per poter ricostruire da zero», racconta Blanco.

DUA LIPA TORNA SU RTL 102.5 CON IL NUOVO SINGOLO “HOUDINI”

La superstar mondiale Dua Lipa torna in rotazione radiofonica con HOUDINI, l'attesissimo singolo che introduce l'inizio di un nuovo capitolo dopo il suo album di gradissimo successo del 2020, Future Nostalgia. HOUDINI dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo progetto di Dua, che ha affermato: «Houdini incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca». HOUDINI è stato scritto da Dua Lipa, insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, un gruppo che ha collaborato in modo determinante alla realizzazione del progetto, ed è stato prodotto da Parker e Harle. «Molto di questo album è stato scritto in quei momenti gioiosi di caos assoluto e di come mi sono mossa nel mondo con leggerezza e ottimismo senza preoccuparmi del risultato», dice Dua.

JUNG KOOK: IN RADIO “3D”, IL NUOVO SINGOLO RADIO CHE ACCOMPAGNA L’USCITA DI “GOLDEN”

Da questa settimana, in onda su RTL 102.5, c'è il nuovo singolo di Jung Kook, intitolato 3D. Questo brano segue il successo globale di SEVEN (feat. LATTO) e accompagna la pubblicazione di GOLDEN, il primo album solista del golden boy dei BTS! Con 3D Jung Kook porta avanti l'eredità degli artisti dance maschili, riportando l'hip-hop/dance della metà degli anni 2000 in un modo nuovo e fresco. Jung Kook ha condiviso la sua emozione e ha commentato la nuova uscita, dicendo: «3D è una canzone che ti attira prima che tu te ne accorga. Ho pensato che fosse una canzone molto divertente quando l'ho sentita per la prima volta».

LAURA PAUSINI: "ZERO" È IL NUOVO SINGOLO TRATTO DA "ANIME PARALLELE"

Fra le New Hit di RTL 102.5 torna Laura Pausini. Il nuovo singolo è ZERO, estratto dal nuovo album Anime Parallele. ZERO è il canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze, che sceglie di volersi bene e non accontentarsi più, sfidando la paura di affrontare l’ignoto a colpi di nuove emozioni ed esperienze segnanti. Ritmica pop-dance salda ed esplosiva, come esplosivo è il messaggio lanciato, perché nelle emozioni non ci sono mezze misure e “un secondo sprecato è un secondo perso”.