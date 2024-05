New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Peyote” degli Articolo 31 con Fabri Fibra e Rocco Hunt, “Istinto Animale” di Don Joe ft. Guè, Annalisa e Ernia, “Una Vespa in 2” di Orietta Berti e Fiorello, “Paprika” di Ghali, “Altrove” di Ultimo

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ARTICOLO 31: “PEYOTE” CON FABRI FIBRA E ROCCO HUNT È IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM “PROTOMARANZA”

Da questa settimana in rotazione radiofonica “Peyote”, il nuovo singolo che vede il ritorno in grande stile degli Articolo 31 con la collaborazione di Fabri Fibra e Rocco Hunt. Il brano fa parte del nuovo album “Protomaranza”. Gli Articolo 31 tornano con un brano travolgente, insieme a due tra i più importanti esponenti del rap italiano, gli amici Fabri Fibra e Rocco Hunt. Attraverso ritmo e sonorità tipicamente estive “Peyote”, seppur si presti ad essere ballato nella stagione del sole, del mare e delle vacanze, racconta esperienze estreme vissute nel passato, alla ricerca di una stabilità che arriva solo con l’incontro della persona giusta, quella capace di farti vivere la vita in maniera positiva.

DON JOE TORNA CON IL NUOVO SINGOLO "ISTINTO ANIMALE" FEAT. GUÈ, ANNALISA e ERNIA

Sempre fedele a sé stesso ma capace di stupire a ogni sua mossa, Don Joe ha creato il cocktail perfetto per dare inizio all’estate, mettendo insieme due pesi massimi del rap con una regina della musica pop italiana. “Istinto Animale” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Don Joe feat. Guè, Annalisa e Ernia, è da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Con “Istinto Animale”, Don Joe ha ufficialmente aperto le porte alla bella stagione su una base degna della grande maestria che lo caratterizza. L’idea del sample è arrivata all’artista proprio pochi giorni dopo l’ultima delle 10 date al Forum di Milano insieme ai Club Dogo, così come l’idea dei tre feat. In pochi giorni è nato tutto, con la velocità e l’entusiasmo che solo le collaborazioni autentiche portano con sé. Tanto è tutto istinto animale.

GHALI: IL NUOVO SINGOLO “PAPRIKA” IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Ghali torna con “Paprika” (Sto Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo, da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Ghali affida alla potenza dell’afro urban-pop, una sonorità dai forti riferimenti internazionali ma rivisitata con il suo stile unico, la ricetta segreta di “Paprika”. Scritto da Ghali, il brano è nato da un team d'oltreoceano capitanato da Takagi & Ketra con massimi esponenti del songwriting latin come J-Castle e Daramola. Confermando una volta in più il suo status di artista visionario e dal flow inconfondibile, con “Paprika” Ghali è pronto ad accendere l’imminente estate prima dell’attesissimo “GHALI - LIVE 2024”, il tour in partenza ad ottobre nei più prestigiosi palazzetti d’Italia: 7 appuntamenti tra Milano (con due delle date al Forum già sold out), Firenze, Roma, Bologna e Napoli.

“UNA VESPA IN 2”: IL NUOVO SINGOLO DI ORIETTA BERTI E FIORELLO

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5 arriva “Una Vespa In 2”, il nuovissimo singolo di Orietta Berti e Rosario Fiorello. Dopo l'anteprima a Viva Rai2! Il singolo arriva ora in radio. Il jingle, che è diventato canzone, promette di lasciare il segno in questa estate 2024 ormai alle porte, per un brano divertente dal ritmo contemporaneo che fa l'occhiolino, tuttavia, alla bella melodia della musica italiana. E che è il frutto di incontri alchemici tra Berti e Fiorello, gli autori del brano, Daniele Lazzarin e Rosario Fiorello, i compositori: Enrico Cremonesi, Daniele Lazzarin e Paolo Saraceni. È una canzone spensierata per un viaggio nel tempo su "Una Vespa in Due", dalla Fontana di Trevi di Anita e Marcello, al Far West o verso il futuro, ma qualunque sia la direzione, ci ricorda che basta un Fiore, per far ripartire il buonumore.

"ALTROVE": IL NUOVO SINGOLO DI ULTIMO, TITLE TRACK DEL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 17 MAGGIO

Fra le New Hit di RTL 102.5 di questa settimana anche “Altrove”, il nuovo singolo di Ultimo, nonché traccia #1 del nuovo album di inediti del cantautore romano, in uscita il 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Il singolo si candida già a inno dell’imminente live, ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… : 10 date di cui 8 sold out per il tour già da record di Niccolò Moriconi, che a soli 28 anni vanta un palmares da capogiro di 33 stadi.