New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi.





AMELIE: “GINNASTICA”

Da questa settimana in onda su RTL 102.5, “Ginnastica” di Amelia Villano, in arte Amelie. Il brano, prodotto da CanovA e Pietro Fichtner, racconta il momento in cui l’amore smette di essere leggerezza e diventa un allenamento estenuante. È una riflessione su quanto possa essere faticoso continuare a cadere e rialzarsi, fino a trasformare la fragilità in resistenza. Non parla di chi ha smesso di amare, ma di chi ha imparato a farlo con più forza. Un inno a chi trasforma la delusione in energia, la fine in ripartenza, a chi sceglie di non restare fermo nel dolore ma di muoversi, reagire e rinascere. Perché a volte, l’unico modo per restare in piedi… è continuare a fare ginnastica.





EROS RAMAZZOTTI E ALICIA KEYS COLLABORANO IN “L’AURORA”

A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico, Eros Ramazzotti inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’ indimenticabile performance di “Una storia importante” al Festival di Sanremo: oggi è stato rilasciato in tutto il mondo “Una Storia Importante”/“Una Historia Importante”, il nuovo album, in versione italiana e spagnola. A partire da oggi sarà in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia, “L’aurora” / “La Aurora” reinterpretata con Alicia Keys. In questa nuova versione prodotta da Alicia Keys, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare a uno dei brani più preziosi e intimi del repertorio di Ramazzotti una nuova luce. Per la produzione di questo nuovo progetto che fonde passato, presente e futuro in un unico suono, Eros sceglie di tornare a collaborare con CanovA, intrecciando in 15 tracce brani inediti ad alcune delle hit più iconiche della sua carriera, riarrangiate in una nuova veste con grandi artisti internazionali e italiani.





NOEMI CON “BIANCA”

“Bianca”, il nuovo singolo di Noemi che sancisce un nuovo corso dell’artista, entra nella rotazione radiofonica di RTL 102.5 a partire da questo venerdì. Con questo brano Noemi rinnova la collaborazione dopo “Non sono io” con Riccardo Zanotti, autore del testo insieme a Etta. In “Bianca”, Noemi racconta con delicatezza quel momento sospeso in cui una storia d’amore giunge al termine, tra piccole bugie che proteggono e malinconie che conservano una luce propria. Una canzone sospesa tra nostalgia e leggerezza, che segna un nuovo tassello del percorso artistico di Noemi e delle nuove avventure musicali che sta costruendo con sensibilità e consapevolezza. Inoltre, è ufficialmente partito il "Nostalgia Indoor Tour" di Noemi: dopo la data zero, l’artista farà tappa a Firenze, Torino, Milano, Padova, Brescia, Assisi, Catania, Palermo, Napoli, Salerno, Bari, Bologna e Roma.





X FACTOR: GLI INEDITI DEI CONCORRENTI

Dopo il quinto Live di X Factor di ieri sera, gli inediti dei concorrenti entrano in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Per la squadra di Achille Lauro, eroCaddeo ha portato sul palco “punto”, brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale. Dal team di Francesco Gabbani, sono due gli inediti presentati nel corso della puntata: “barche di carta” di tellynonpiangere, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne esalta l’immediatezza emotiva; e “Neve Sporca” di PierC, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica. DELIA, con l’inedito “SICILIA BEDDA”, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, introduce un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere; e TOMASI con “Tatuaggi”, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, brano diretto e confessionale che porta sul palco la sua cifra più intima, sono i membri della squadra di Jake La Furia. Infine, il team di Paola Iezzi: VISCARDI con “Scinneme ’a cuollo”, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e rob, con “CENTO RAGAZZE”, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk.



