New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Resta Ancora Un Po’” di Capo Plaza, “Eroina” di KID YUGI, “E POI TI HO VISTO CADERE” di Marco Masini e “Fabulous” di MEEK

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





CAPO PLAZA CON “RESTA ANCORA UN PO’”

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Resta Ancora Un Po' ’”, il nuovo singolo di Capo Plaza, che apre così il suo nuovo anno di musica, dopo la pubblicazione di “Hustle Mixtape Vol.2” lo scorso ottobre. “Resta Ancora Un Po’”, prodotto da AVA e MARRAMVSIC, è un brano intimo e luminoso, la cui produzione avvolge in un abbraccio e culla l’ascoltatore. Il testo racconta quanto sia prezioso per l’artista il rapporto con la propria compagna e di come l’amore sia stato capace di salvarlo, allontanando le sofferenze del passato. Le ferite di ieri restano sullo sfondo, ma i veri protagonisti ora sono i sentimenti di amore profondo e gratitudine. “Resta Ancora Un Po’” apre un nuovo capitolo della carriera artistica di Capo Plaza, che si conferma essere uno degli artisti più prolifici della scena rap, nonché tra i più ascoltati e certificati, sempre presente nelle classifiche di streaming e vendite anche dell’anno appena conclusosi.





KID YUGI: “EROINA”

In uscita oggi “Anche gli eroi muoiono”, il nuovo atteso album di Kid Yugi, che ruota attorno ad un concept ben definito: gli eroi sono le persone comuni, che dettano la trama delle proprie storie. Ma come tutte le storie, c’è sempre un inizio e c’è una fine. Il confine sottile tra bene e male, un’attenta analisi della società contemporanea, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riferimenti letterari e cinematografici sono ancora i temi portanti della scrittura di Yugi, le cui barre sono tra le più originali e interessanti del panorama musicale italiano. “Eroina” è il singolo estratto dal disco, che da questo venerdì entra in rotazione radiofonica. Ad annunciare l’uscita del suo nuovo progetto discografico è stato un gigantesco memoriale con una statua e la data di uscita a Milano, in Piazza XXIV Maggio.





MARCO MASINI TORNA IN RADIO CON “E POI TI HO VISTO CADERE”

"E poi ti ho visto cadere", il nuovo brano di Marco Masini, entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. “E poi ti ho visto cadere”, scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, tramite il testo e le scelte di arrangiamento racconta, con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico, il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione. Il singolo anticipa il suo nuovo progetto discografico, dal titolo “Perfetto Imperfetto”, tredicesimo album in studio che esce a un anno e mezzo dal precedente lavoro “10 Amori”, riflette un cambiamento importante sia dal punto vista artistico che personale vissuto con consapevolezza da Marco.





MEEK CON “FABULOUS”

Da questa settimana in radio “Fabulous”, il nuovo singolo di Meek. “Fabulous” è un invito alla fiducia in se stessi. Anche “credendosela” un po’. Un pop classicheggiante, coinvolgente e ballabile allo stesso tempo come un pezzo disco music (senza esserlo). C’è un sorta di incantesimo che si innesca ascoltando il singolo di esordio di Meek, per cui anche se avete ricevuto una cartella esattoriale o state per dimettervi dal vostro meraviglioso impiego paga bollette, vi sentirete forti come leoni. Sarà l’energia delle bellissime orchestrazioni che arricchiscono la canzone, o l’ipnotico andamento armonico, con quel ritmo incalzante che ti fa ballare anche da seduto, eppure “Fabulous” vi è già entrata dentro anche solo nel nominarla.



