New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “primo caffè” di Alessio Bernabei, “Attacchi di panico” di Charlie Charles e BLANCO, “Più veloce della luna” di Matteo Bocelli, “Secrets” di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mi

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ALESSIO BERNABEI TORNA CON “PRIMO CAFFÈ”

Da questa settimana in rotazione su RTL 102.5, il nuovo singolo di Alessio Bernabei, “primo caffè”. L’artista torna con un brano da solista, che nasce dall’urgenza di parlare a sé stesso e alla sua community con una voce più nuda, senza le maschere del passato. "primo caffè” è la canzone del ritorno. Non solo verso una persona perduta, ma verso sé stessi. In questo brano Alessio mette a nudo la sua fragilità, abbandonando tutte le maschere in cui non si riconosceva per tornare al punto zero: il primo caffè. Con una scrittura sincera e immagini forti, “primo caffè” trasforma un gesto quotidiano in una metafora universale: il desiderio di tornare al momento in cui tutto era vero e puro, quando la connessione con chi amiamo e con ciò che siamo davvero non era ancora spezzata. Il singolo, scritto interamente da Alessio, é prodotto dai ROOM9.





CHARLIE CHARLES E BLANCO IN “ATTACCHI DI PANICO”

“La Bella Confusione” è il primo album del produttore di Paolo Alberto Monachetti, in arte Charlie Charles. Dopo anni trascorsi a dare voce a una generazione, ora l’artista sceglie di lasciare che la musica e le immagini mostrino il suo mondo. Un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa verità. Un progetto che parla attraverso gli altri, ma che racconta lui. In uscita oggi, il disco segna una nuova tappa nel percorso artistico del producer multiplatino. All’interno del progetto discografico, anche “Attacchi di panico”, che vede la partecipazione di BLANCO, e che da oggi entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Nel disco presenti molti amici e colleghi, quali Ernia, Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Bresh, Sfera Ebbasta, nayt ed Elisa.





MATTEO BOCELLI CON “PIÙ VELOCE DELLA LUCE”

Dopo l’uscita del suo secondo album “Falling in Love” e nel pieno di un tour sold out internazionale, Matteo Bocelli torna con una ballata intensa e luminosa, “Più veloce della luce”, da oggi in rotazione radiofonica. Dominata dal pianoforte, la canzone racconta un amore totale, fatto di fragilità e promesse, “Giuro, mi prenderò cura di te, cura di noi.” Il brano, scritto da Canova, Colella, Zaccaria e Colavito, si muove tra nostalgia e forza, trovando un equilibrio delicato tra il sentimento e la confessione. Con questo nuovo singolo, Matteo Bocelli conferma la sua crescita artistica e la sua capacità di raccontare l’amore con sincerità disarmante. E intanto l’artista prosegue il suo tour mondiale "Falling in Love World Tour 2025-2026", che prevede concerti anche in Europa e Nord America. In Italia, come unica data, il 21 luglio 2026 al Teatro del Silenzio (Lajatico), prima di partire per il Sud America, l’Australia e l’Asia.





MILEY CYRUS COLLABORA CON LINDSEY BUCKINGHAM E MICK FLEETWOOD CON “SECRETS”

Entra oggi in rotazione radiofonica “Secrets”, il nuovo singolo di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Il brano, accompagnato da un videoclip, è contenuto nella versione deluxe dell’album “SOMETHING BEAUTIFUL”, il quale è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). L’album è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett, con i contributi di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack. Miley Cyrus è una delle artiste più influenti nella cultura pop con oltre 213 milioni di follower su Instagram. Ha 6 album alla #1, incluso il suo album nominato ai GRAMMY 2013 “Bangerz”, che è anche certificato 3xPLATINO negli Stati Uniti. Inoltre, nel corso della sua carriera è stata protagonista di ben cinque tour mondiali tutti sold-out.





TIZIANO FERRO: IL NUOVO SINGOLO "FINGO&SPINGO"

S'intitola “Fingo&Spingo” il nuovo singolo inedito di Tiziano Ferro che accompagna l’uscita del nuovo album “SONO UN GRANDE”, rilasciato oggi. “Fingo&Spingo” prende di fatto il testimone di “Cuore Rotto”, il brano che ha segnato il ritorno di Tiziano Ferro dopo 3 anni di silenzio discografico e che dal debutto, non ha mai lasciato le prime posizioni della classifica dei brani più programmati dalle radio italiane. Oltre a “Cuore rotto” e “Fingo&Spingo”, “SONO UN GRANDE” contiene altre 8 tracce inedite, a cui si aggiunge una bonus track per le versioni CD e Vinile “Tra le mani un cuore”, il brano scritto da Tiziano Ferro, Nek, Marta Venturini e Giulia Anania che Massimo Ranieri ha portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Tiziano Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.



