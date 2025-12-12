New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “So solo che la vita” di Jovanotti
12 dicembre 2025, ore 11:00
Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5
Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.
JOVANOTTI: “SO SOLO CHE LA VITA”
Lorenzo Jovanotti torna in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia con il singolo “So solo che la vita” feat. Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade. Il brano, estratto dal nuovo album “Niuiorcherubini” e pubblicato a sorpresa lo scorso 20 novembre, con la sua melodia travolgente ha fin da subito conquistato il pubblico di Lorenzo. “So solo che la vita” è un omaggio al forró e al piseiro del nordest brasiliano, dove fisarmonica, triangolo e zabumba accendono un’atmosfera che fa ballare fino all’alba (e dall’alba in poi). A pochissimi giorni dalla sua release, il brano sta esplodendo anche su TikTok dove è già diventato un trend grazie a un’ondata di video spontanei dei fan, che testimoniano l’affetto verso questo nuovo singolo. “So solo che la vita” e “Niuiorcherubini”, che sarà disponibile in doppio LP e CD da venerdì 19 dicembre, sono anche la colonna sonora naturale de “L’ Arca di Loré”, il nuovo percorso artistico e live di Jovanotti, che sarà un viaggio pieno di vita: un’arca che raccoglie persone, energie, balli e sorrisi, per trasformare ogni tappa in una giornata intera di festa, dove il concerto è solo il cuore pulsante di un’esperienza più grande. Dopo il successo travolgente del PalaJova con oltre 600.000 spettatori, Jova riparte con un progetto che è molto più di un semplice concerto: è un cammino simbolico e reale, un Cantagiro moderno su due ruote, che lo porterà a pedalare tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Abruzzo, toccando quelle regioni rimaste fuori nel tour 2025. Jovanotti attraverserà alcuni dei festival internazionali più creativi del mondo e approderà a Olbia il 7 agosto 2026, Montesilvano (Pe) il 12 agosto 2026, Barletta (Bat) il 17 agosto 2026, Catanzaro il 22 agosto 2026, Palermo il 29 agosto 2026 e Napoli il 5 settembre 2026. Tutte queste tappe saranno delle vere e proprie feste, i “Jova Summer Party”, delle occasioni imperdibili per vivere la musica all’aperto, con la libertà di un festival e l’energia travolgente di Jovanotti, nella grande rincorsa che porterà il 12 settembre “Jova al Massimo”, al Circo Massimo di Roma.
