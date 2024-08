New Hit di RTL 102.5: in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Pretty Slowly” di Benson Boone e “World On Fire” dei Thirty Seconds To Mars

Benson Boone con “Pretty Slowly”



Da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5, il nuovo singolo di Benson Boone, dal titolo “Pretty Slowly”.La canzone segue l’ultimo brano di Boone “Death Wish Love” dalla colonna sonora del film “Twisters” e il successo globale di “Beautiful Things”. “Fireworks & Rollerblades” continua il trend dei grandi momenti per Benson: è stato nominato per tre MTV Video Music Awards, tra cui Best New Artist, Best Alternative per "Beautiful Things" e Push Performance of the Year per "In The Stars". A giugno, ha aperto l' “Eras Tour” di Taylor Swift a Londra allo stadio di Wembley, dopo un'esibizione con Lana Del Rey all'Hangout Festival a maggio. All'inizio di quest'anno, Boone ha lanciato il suo “Fireworks & Rollerblades Tour” , tutto esaurito, suonando in tutto il mondo. A novembre si esibirà anche in Europa, facendo tappa a Bruxelles, Zurigo, Parigi, Amsterdam, Berlino, Düsseldorf, Dublino e Londra





“World On Fire” dei Thirty Seconds To Mars

Dopo il successo del tour mondiale tutto sold-out, comprese le due date italiane a Bologna e Torino, la band pluripremiata Thirty Seconds To Mars lancia il nuovo singolo "World On Fire", che entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. Scritto in collaborazione con Ed Sheeran, il brano è estratto dal nuovo e trionfante album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”. "World On Fire" testimonia la continua evoluzione musicale della band ed il loro costante impegno nel superare i confini artistici. È una canzone emozionante, caratterizzata da potenti riff di chitarra e percussioni da batticuore che enfatizzano la voce incantevole del carismatico frontman Jared Leto. Come da tradizione dei Thirty Seconds To Mars, inoltre, il singolo ha un testo importante che approfondisce le tematiche del caos e della trasformazione, evocando le intense emozioni del mondo turbolento in cui viviamo. A proposito del brano, il premio Oscar Jared Leto racconta: «“World on Fire” è la canzone più vicina ai nostri album precedenti in quanto ha un grande ritornello, sembra un inno. Mio fratello ha lavorato moltissimo alla produzione di questa canzone – ha davvero reinventato l’intera produzione – e ha fatto cose incredibili».