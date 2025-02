Noemi a RTL 102.5: “Il concept della mia canzone è di non avere paura, perché è l’unico modo di vivere veramente la vita”

Noemi è in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Il brano porta alla luce una riflessione sui sacrifici e sulle scelte che si mettono in atto quando si è innamorati, unendola alla dicotomia di Eros e Thanatos e prendendo ispirazione dai concetti letterari di piccola morte e fragilità dell’animo umano di fronte al sentimento. “Se t’innamori muori” affronta il tema del coraggio di abbandonarsi alla persona di cui ci si innamora per vivere le emozioni pienamente e senza strategie. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e Cecilia Songini, Noemi ha svelato: «È l’ottava edizione del festival a cui partecipo, il titolo è “Se t’innamori muori” ed ha un’accezione positiva. Si lega molto anche ai temi dei poeti francesi, che dicevano che quando tu ami profondamente, dai tutto. Anche nel fare l’amore, quando finisce e hai dato tutto, c’è questa sensazione di abbandono, di evaporazione che però è libera dal rimpianto perché hai dato tutto fino in fondo. Ed è un po’ questo il claim del pezzo, ossia di non aver paura perché è l’unico modo di vivere veramente la vita. Siccome oggi invece c’è molta paura di darsi completamente a qualcuno, o a un progetto come un figlio o un’altra persona, è anche bello il contrario, dare tutto per trovare un complice e trovare sé stessi. Io mi esibirò come quarta, dopo Rkomi. Darò tutto e poi mi rilasserò con una bella cena».





Il rapporto di Noemi con le critiche

«Io penso che il dibattito sia importante, le critiche stupide lasciano il tempo che trovano, ma mi pace che la musica, e un palco come Sanremo, possa metter in luce argomenti importanti, perché il senso della musica è anche quello, farci divertire ed emozionare, ma anche farci parlare. Io non sono una che legge molto i commenti sui social, me ne frego molto, anche perché second me sono molto scesa a patti e accetto il fatto che le persone possono anche non capire o fraintendere, ma questo non vuol dire che la loro verità sia la verità» ha dichiarato Noemi a RTL 102.5 in merito alle critiche.